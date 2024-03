(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Segue nota su dichiarazione di voto Ex Ilva. On Dario Iaia.

Segreteria.

*Ex Ilva. Iaia ( FdI). Via libera della Camera al decreto*

“In aula oggi nella mia dichiarazione di voto sul decreto Ex- Ilva ho voluto rimarcare che Taranto non è la città descritta dal PD e dal M5S. Proprio questi due partiti, quasi a volersi scrollare di dosso le loro gravissime responsabilità in merito all’Ex Ilva, non hanno perso tempo ad infangarla in maniera ignobile. Siamo la culla della Magna Grecia, siamo la città degli Spartani e soprattutto, siamo abituati a lottare per farci valere anche per risollevarci dalle tante ferite subite. Il Governo Meloni ha oggi compiuto un passo di grande rilevanza che consiste, tra l’altro, nella nuova amministrazione straordinaria e nello sblocco di 320 milioni di euro per tutelare i lavoratori e l’indotto. Questa è la verità e noi, come sempre abbiamo fatto in questi anni, continueremo a difendere la città e i lavoratori”.

*Così on. Dario Iaia – Segretario Commissione Parlamentare Ecomafie/Presidente Provinciale FdI Taranto*