COMUNICATO STAMPA – Truffe agli anziani e ad Esercizi pubblici

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Questura di Bolzano Quästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtComunicato Stampa del 13 Marzo 2024

Comune di Bolzano

TRUFFE agli ANZIANI

e ad ESERCIZI PUBBLICI

QUESTORE: ATTENZIONE !Seno sempre più le truffe e le tentate truffe che vengono segnalate alle Forze di Polizia.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta a Bolzano per 2 episodi di truffa (una consumata e una tentata) per cui sono ancora in corso indagini da parte della Squadra Mobile.

Il primo caso, avvenuto nel pomeriggio, ha interessato la dipendente di un esercizio commerciale che, durante l’attività lavorativa, riceveva la richiesta da parte di un individuo di potergli cambiare 300 euro, tutte in banconote di piccolo taglio, in banconote da 50 euro.

Durante le fasi del cambio delle banconote, il giovane, attraverso rapidi e continui movimenti con le mani, ingannava la donna che si ritrovava con 75 euro in meno rispetto al corrispettivo consegnato.

Il truffatore, nel frattempo, si era già allontanato; gli investigatori della Squadra Mobile hanno già acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del Centro Commerciale per risalire all’autore del fatto criminoso.

Sempre nel pomeriggio di ieri, una Signora anziana si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura raccontando che poco prima aveva ricevuto sull’utenza fissa di casa una chiamata da una persona che, spacciandosi per il figlio, le rivelava di aver un grave problema si salute per cui sarebbe stato necessario acquistare un farmaco reperibile solo in Svizzera, chiedendo a nel contempo all’interlocutrice denaro e gioielli per l’acquisto.

A questo punto la donna interrompeva la chiamata e si recava in Questura per denunciare l’accaduto.