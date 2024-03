Scuola, Valditara: centrodestra non smantella valutazione primaria, Schlein critica senza conoscere

(AGENPARL) – Roma, 12 mar 2024 – Purtroppo l’on. Schlein parla senza conoscere ciò che critica. Nella riforma della valutazione della scuola primaria non si elimina la descrizione del percorso umano e pedagogico dei bambini, descrizione che è fondamentale e che resta, venendo anzi rafforzata con il portfolio. Come abbiamo sempre affermato essa è un pilastro della scuola che ha al centro lo studente. Sarà piuttosto affiancata da giudizi sintetici più chiari, a vantaggio degli stessi studenti e delle famiglie.

Per quanto riguarda gli apprendimenti dei ragazzi, cito solo il docente tutor e Agenda Sud per dare la misura degli investimenti progettuali e finanziari messi in campo dal nostro governo.

Una politica fondata sulla non conoscenza dei fatti è una pessima politica.