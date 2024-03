Prossimo appuntamento LIBRI AL MUSEO: venerdì 15 marzo, ore 17.00 – Museo Civico di Zoologia

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 NOTA STAMPA

Venerdì 15 marzo, il Museo Civico di Zoologia ospita il nuovo

appuntamento della rassegna “Libri al Museo”

Un viaggio alla scoperta di nuove specie vissuto attraverso le parole di Stefano Mazzotti, autore

del libro Meravigliose creature – La diversità della vita come non la conosciamo che sarà

presentato alle ore 17.00 di venerdì 15 marzo presso il museo in via Ulisse Aldrovandi

Roma, 12 marzo 2024 – Un viaggio attraverso la biodiversità del nostro pianeta, alla scoperta delle

tante splendide specie che lo abitano. Tutto questo è al centro della prossima presentazione

editoriale in programma venerdì 15 marzo presso il Museo Civico di Zoologia, nell’ambito della

rassegna Libri al Museo, il ciclo a cura della Sovrintendenza Capitolina, che ospita in varie sedi

museali la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia dell’arte, alla museologia e ai beni

culturali. Aperte al pubblico, le presentazioni coinvolgono autori ed esperti del settore, mettendo al

corrente i visitatori sulle novità e sul dibattito attuale.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza

Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Appuntamento, quindi, alle ore 17.00 presso il museo di via Ulisse Aldrovandi 18 per la

presentazione del libro Meravigliose creature – La diversità della vita come non la

conosciamo (Il Mulino, 2024) di Stefano Mazzotti. Interverranno: Ilaria Miarelli Mariani

(Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali), Carla

Marangoni (Responsabile Musei Scientifici della Sovrintendenza Capitolina) e Gianfranco

Bologna (Presidente onorario della Comunità scientifica WWF Italia). Sarà presente l’autore.

È tempo di innamorarci della Terra, riscoprendone la meraviglia e l’inesauribile varietà. È tempo di

partire per un viaggio incomparabile, alla volta di luoghi di inimmaginabile ricchezza: dalla Papua

Nuova Guinea al Borneo, dall’Himalaya al Mekong, dallo Sri Lanka al Madagascar, fino alle

montagne della Tanzania. Pagina dopo pagina incontreremo una collezione infinita di specie che

abitano il nostro pianeta, ma che rischiamo di perdere prima ancora di esser riusciti a conoscerle.

Ed ecco una collezione altrettanto infinita di ragioni per impegnarci a preservare questa diversità,

perché altri dopo di noi possano continuare a godere di questo portentoso spettacolo della vita,

che va ben oltre le più audaci fantasie umane.

Stefano Mazzotti

Zoologo, è direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara dal 2012 e tiene lezioni di

Biogeografia e di Didattica Museale all’Università di Ferrara. Ha compiuto esplorazioni zoologiche

in Sud America, nelle foreste tropicali montane delle Ande, alla ricerca di nuove specie. Tra i suoi

libri: Esploratori perduti. Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento (Codice, 2023).