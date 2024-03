Comunicato stampa_Salone Snaporaz, giovedì 14 marzo protagonista la danza con Ambra Senatore

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Cattolica, 12 marzo 2024

________________________________________________________________________________

Teatro della Regina

Stagione teatrale 2023- 2024

7 novembre – 18 aprile

Giovedì 14 marzo al Salone Snaporaz va in scena In cammino, lo spettacolo di

danza work in progress della coreografa Ambra Senatore.

Si intitola In cammino. Scambio aperto su un processo creativo in corso, l’originale appuntamento

in programma al Salone Snaporaz giovedì 14 marzo (inizio ore 21) con protagonista la danzatrice e

coreografa Ambra Senatore.

La serata propone una formula un po’ diversa dalla presentazione di uno spettacolo finito. Ambra

Senatore, dal 2016 direttrice del Centro Coreografico Nazionale di Nantes, apre al confronto con

gli spettatori il suo metodo di lavoro, il suo spazio di prova. Un’occasione – unica nella nostra

regione – per entrare in un processo creativo in corso e condividere gli interrogativi e le riflessioni

che porteranno alla composizione di un nuovo assolo coreografico, al debutto alla fine del 2024.

Il dialogo sarà puntellato di momenti di improvvisazione danzata e di presentazione di parti dello

spettacolo già definite e si concentrerà sui temi toccati dalla ricerca di Ambra Senatore per questa

creazione: l’osservazione delle persone e dei luoghi che identificano ciascuno di noi, la nozione di

casa, il legame con le proprie origini e la spinta verso il futuro.

Commenta la Senatore: “La condivisione e l’incontro con il pubblico rappresentano per me degli

elementi essenziali dello spettacolo dal vivo. Creare significa anzitutto generare delle occasioni di

relazione, tra la sala e il palcoscenico, tra persone impegnate nello stesso progetto. L’elemento

umano attraversa tutte le mie creazioni. Sono alla ricerca di una danza che vada incontro alle

persone e che proponga una relazione dal punto di vista umano, lasciando spazio alla fragilità, al

dubbio, alla critica, alla condivisione e allo humour. La presenza semplice, viva, diretta dei

danzatori sul palco crea improvvisamente un sentimento di complicità con la sala, una relazione

concreta con lo spettatore. Questa relazione umana continua in modo naturale attraverso i

momenti dedicati allo scambio di opinioni, alle residenze creative…questi momenti hanno per me

lo stesso peso e la stessa importanza di quelli legati alla produzione e alla messa in scena”.

L’accompagnamento musicale è di Jonathan Seilman.

Ambra Senatore. Coreografa e interprete italiana originaria di Torino, Ambra Senatore è dal 2016

direttrice del Centre Chorégraphique national de Nantes. La sua danza si colloca tra la costruzione

dell’azione, la finzione nella ripetizione e la verità della presenza. Alla base della sua gestualità si

trova il quotidiano “osservato con una lente d’ingrandimento” che viene modificato, sovvertito

affinché il gesto diventi “finzione” e la drammaturgia della danza “teatralità”.

Lo spettacolo è inserito nel circuito di E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea, un

progetto regionale sostenuto da ATER Fondazione con l’obiettivo di costituire una rete per la

valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea e per promuovere la formazione del

pubblico. Nata in Romagna nel 2018 – da qui il nome E’ Bal, che in dialetto significa il ballo – la rete

è la prima e l’unica del suo genere a livello nazionale.

Teatro della Regina

Ufficio Cinema – Teatro, piazza della Repubblica, 28/29, Cattolica (RN)

http://www.teatrodellaregina.it

Facebook e Instagram: @teatrodellaregina

Informazioni e biglietteria

TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00

Nelle sere di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19 e contestualmente verrà interrotta

la vendita dei biglietti online.

SALONE SNAPORAZ

Nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20.00

I biglietti degli spettacoli previsti al Salone Snaporaz sono in vendita anche presso la biglietteria del

Teatro della Regina nei regolari orari di apertura.

PREVENDITA ONLINE

http://www.vivaticket.it

Ufficio stampa ATER Fondazione

Cora Balestrieri