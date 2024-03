Biden cerca di “indebolire” il governo Netanyahu, nel mezzo della guerra

(AGENPARL) - ROMA, 12 Marzo 2024 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sembra adottare una posizione critica nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel contesto delle attuali tensioni regionali. Secondo quanto riferito dal New York Magazine, l’amministrazione Biden starebbe cercando attivamente modi per indebolire la coalizione di destra di Netanyahu, portando potenzialmente a elezioni anticipate in Israele. Biden ha espresso preoccupazioni pubblicamente sulla gestione di Netanyahu della guerra contro i terroristi di Hamas a Gaza, affermando che sta danneggiando Israele più di quanto non lo stia aiutando.

Inoltre, il vicepresidente Kamala Harris ha sollevato la questione degli aiuti statunitensi durante un’intervista con CBS News, suggerendo che gli israeliani rischiano di perdere gli aiuti statunitensi se la situazione continua in questo modo. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo di esercitare pressioni su Netanyahu e sulla sua coalizione di governo.

È importante notare che le relazioni tra Biden e Netanyahu sono state spesso tese a causa di divergenze su questioni cruciali, come l’accordo nucleare con l’Iran e le politiche nei confronti dello Stato palestinese.