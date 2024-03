Convegno in ricordo di Domenico Cella – 23 marzo 2024

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gent.mi,

l’Istituto De Gasperi, insieme all’Associazione “Prendere parola” è felice di invitarvi al convegno in ricordo di Domenico Cella.

Titolo: Democrazia nei partiti, democrazia nei sindacati: organizzazioni di rappresentanza e loro trasformazioniQuando: Sabato 23 marzo 2024, ore 10:00Dove: Aula magna Fondazione Lercaro via Riva Reno, 55 – Bologna

L’Associazione “Prendere Parola” e l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi”, nel primo anniversario della scomparsa di Domenico Cella, propongono un momento di riflessione sul tema della democrazia interna e della trasparenza nelle organizzazioni di rappresentanza, il terreno sul quale Domenico ha dato, da Presidente dell’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” e da socio fondatore di Prendere Parola, importanti contributi di riflessione critica e di proposta.

ProgrammaIntroduce- Mario Chiaro (vice presidente Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi”)Intervengono- Pierluigi Castagnetti (ex parlamentare)- Luca Nogler (professore di diritto del lavoro dell’Università di Trento)Conclusioni- Savino Pezzotta (presidente Associazione “Prendere Parola”)Modera- Giorgio Tonelli (presidente Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi”)

E’ possibile seguire il convegno anche online tramite il seguente link di collegamento.

_______________________________________________________________Sito dell’Istituto: https://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/