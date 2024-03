Comunicato Stampa 406/2024 MALTEMPO IN ARRIVO IN VENETO. AVVISI DI CRITICITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA ARANCIONE E GIALLA, STATO DI ATTENZIONE PER VENTO FORTE E VALANGHE

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Centro Funzionale Decentrato

Prescrizioni di Protezione Civile

Emissione: 09/03/2024 ore 14:00

Agli Enti destinatari interessati

In riferimento alla situazione nivometeorologica attesa sul territorio regionale, e preso atto dell’Avviso di

Criticità Valanghe n. 13 emesso dal Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante

della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile si dichiara,

LA FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE** PER RISCHIO VALANGHE

per il territorio antropizzato* delle zone MONT-1 (Dolomiti) e MONT-2 (Prealpi)

da domenica 10 marzo 2024 ore 12:00

**da riconfigurare a livello locale in FASE OPERATIVA DI PREALLARME O ALLARME in presenza di particolari e

non prevedibili situazioni di emergenza

Si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione in ordine

ai fenomeni segnalati e agli eventuali effetti attesi sul territorio, attuando quanto previsto dal proprio Piano di

Protezione Civile.

Si raccomanda inoltre a tutti gli Organi Comunali competenti in materia di Protezione Civile, l’acquisizione e

la valutazione dei bollettini Dolomiti Meteo e Dolomiti Neve e Valanghe, il monitoraggio dell’attività valanghiva e, in

caso di precipitazioni, il controllo del cumulo di neve fresca.

Si richiama la responsabilità dei gestori degli impianti di risalita all’applicazione dei vigenti P.O.C.T. (Piani

Operativi di Chiusura Temporanea) e dei P.I.D.A. (Piani di Intervento di Distacco Artificiale), laddove previsti.

Particolare attenzione, nello specifico, deve essere prestata nella raccolta dei dati nivometeorologici.

Particolare attenzione nell’attività di monitoraggio è richiesta nei siti valanghivi originatisi a causa degli

schianti nel corso degli eventi alluvionali del 27-30 ottobre 2018. In particolare, oltre ai parametri sopra indicati,

dovrà essere controllata l’altezza del manto nevoso in rapporto all’ingombro medio delle piante a terra e, qualora

gli effetti di stabilizzazione siano significativamente ridotti e siano prevedibili particolari situazioni di criticità a livello

locale, sarà obbligatorio valutare la necessità di riconfigurare la fase operativa di attenzione in fase operativa di

preallarme o di allarme.

La Sala Operativa Regionale (S.O.R.) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nei restanti

segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.

Gli Enti in indirizzo sono tenuti a comunicare a questo Ente il proprio recapito di reperibilità attivato,

qualora vi fossero state delle variazioni dall’ultimo comunicato.

Si assicura che la Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale, in stretto raccordo con il Centro

Funzionale Decentrato, seguirà l’evoluzione dell’evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo

negativo.

La presente dichiarazione si intende valida ed effettiva fino a diversa comunicazione da parte di

questo Ente.

Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell’invio