Aun 9 marzo 2024 (pag 3)

Mostra Galleria nazionale dell’Umbria: Agabiti, una mostra che ci rende orgogliosi del nostro patrimonio culturale

(aun) – perugia 9 mar. 024 – “L’Umbria si prepara con emozione a vivere le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e, sicuramente, la mostra organizzata alla Galleria Nazionale dell’Umbria, attraverso le opere esposte, ci restituirà il senso profondo del messaggio del Patrono d’Italia”: lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, intervenuta alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia che oggi inaugura la mostra “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del duecento umbro”, alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Dopo aver rivolto “un sentito ringraziamento al ministro Sangiuliano, che ci onora della sua presenza”, Agabiti ha detto: “Voglio ringraziare il direttore della Galleria Nazionale, Costantino D’Orazio, i curatori e tutti i partner di questo progetto, per aver voluto celebrare un artista, una bottega e un’intera scuola figurativa, attraverso opere di inestimabile pregio e valore, anche custodite nella nostra regione, nelle nostre chiese e nei nostri musei e che ci fanno inorgoglire – come umbri – della grandiosità del nostro patrimonio artistico e del significato che esso contiene, in grado di ricordarci perennemente quanto l’Umbria sia stata un grande centro artistico e un crocevia di saperi, di valori e di accadimenti, che ritroviamo quotidianamente nel suo grande patrimonio storico”.

“Fondamentale sarà il ruolo del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, -ha aggiunto- che come Regione supporteremo per far conoscere a tutti il messaggio francescano e la sua forte attualità.

Arte, cultura, storia, spiritualità, si fondono nell’identità dell’Umbria e ne costituiscono quell’ossatura che contribuisce al successo della nostra terra, anche in termini di attrattività turistica”.

