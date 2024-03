(ARC) A REDAZIONI: 11/3 a TS ROBERTI a firma costituzione GECT KRAS-CARSO

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 L’assessore regionale alle Autonomie locali, lingue minoritarie e

sicurezza Pierpaolo Roberti parteciper? assieme ai ministri della

Repubblica di Slovenia per gli Sloveni all’Estero, Matej Arcon, e

per la Coesione e lo Sviluppo Regionale, Aleksander Jev?ek, alla

cerimonia di sottoscrizione della lettera di intenti per la

costituzione del GECT Kras-Carso, che si terr?:

LUNED? 11 MARZO 2024

alle ore 10.00

a Trieste,

nel Palazzo della Regione

(Sala Colonne con entrata da Riva del Mandracchio)

in piazza dell’Unit? d’Italia 1.

DATA LA RILEVANZA DELL’EVENTO SI AUSPICA LA PRESENZA DI UN VOSTRO

GIORNALISTA

091138 MAR 24