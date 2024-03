DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD, CNA TOSCANA CENTRO E CONFARTIGIANATO IMPRESE PRATO – Mobilità in Val di Bisenzio: tempi lunghi, nel frattempo necessari rispetto delle regole e senso di responsabilità

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA DELL’8 MARZO 2024*

*Mobilità in Val di Bisenzio: tempi lunghi, nel frattempo necessari

rispetto delle regole e senso di responsabilità*

Il cronoprogramma per la soluzione del problema della frana a Camino parla

chiaro: fino al 20-21 marzo non sarà possibile attivare il senso unico

alternato e prima di quella data i mezzi industriali potranno transitare

sulla SR325 solo, fra qualche giorno, in finestre dedicate e con

prenotazione con la Polizia municipale di Vaiano.

Per le aziende si prospetta quindi un periodo lungo di difficoltà, ritardi,

disagi e costi aggiuntivi.

In questo quadro è indispensabile che non si lasci niente di intentato per

favorire, o almeno non ostacolare, la quota ridotta di transito che sarà

possibile realizzare.

Un aspetto che Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana Centro e

Confartigianato Imprese Prato vogliono rimarcare è la necessità del

rispetto delle regole: non devono verificarsi episodi come quelli già

accaduti di camion di grossa portata che transitano dalla viabilità

alternativa interdetta ai mezzi più pesanti e che si bloccano impedendo il

passaggio di tutti. Occorrono maggior vigilanza, regole più rispettate e

forse in parte anche diverse per il traffico dei residenti autorizzati a

percorrere la viabilità in senso inverso a quello dei mezzi industriali;

serve, soprattutto, senso di responsabilità da parte di tutti.

Quel senso di responsabilità che è mancato anche in relazione allo sciopero

dei treni indetto per oggi: uno sciopero che non avrebbe dovuto toccare in

alcun modo un territorio in condizioni di eccezionale difficoltà per le

imprese e per i lavoratori, che le devono raggiungere anche in orari

diversi dalle fasce garantite.

livello istituzionale la mobilitazione c’è stata: sabato, domenica e di

nuovo oggi si sono susseguite le riunioni fra le istituzioni e le

associazioni Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana Centro e

Confartigianato Imprese Prato per cercare soluzioni alla situazione che si

è determinata in Val di Bisenzio, dove le due frane di Camino e della

Pusignara impediscono di fatto il transito di mezzi pesanti.

Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana Centro e Confartigianato Imprese

Prato si sono fatte portavoce delle istanze delle imprese e sollecitato –

al di là di provvedimenti più radicali e strutturali già chiesti dai

presidenti delle tre associazioni – iniziative che consentano di tamponare

la situazione. Fra queste, l’apertura di “finestre” temporali durante le

quali per i mezzi di media portata sia possibile andare da Prato alla Val

di Bisenzio attraverso la viabilità che da Figline sale verso Schignano

(percorrendo le cosiddette svolte), con la scorta della Polizia Municipale

di Prato.

La prima “finestra”, prevista per oggi alle 15, ha avuto successo

nonostante il preavviso necessariamente limitato: erano 26 i mezzi che si

sono presentati e che hanno raggiunto le aziende della Val di Bisenzio. Le

associazioni chiedono con forza l’apertura di nuove finestre anche nei

prossimi giorni, così da consentire il traffico merci da e per la Val di

Bisenzio, indispensabile per consentire l’operatività dell’intero distretto

tessile pratese.

Quello attraverso Figline non è un percorso compatibile, però, con le

dimensioni e il peso di mezzi di portata maggiore: per quelli è necessario

che sia risolta prima possibile quantomeno la situazione della frana alla

Pusignara, in modo che possano raggiungere e lasciare la SR325 dal lato

nord, attraverso Castiglione dei Pepoli e l’accesso all’autostrada A1 a

Badia. Anche questa, come le “finestre”, una priorità assoluta secondo le

associazioni delle imprese.

