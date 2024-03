(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 SALARIO MINIMO, MAZZELLA (M5S): PDL INIZIATIVA POPOLARE PER DARE DIGNITÀ A SFRUTTATI E DIMENTICATI

ROMA, 7 MARZO 2024 – “A dicembre, con un colpo di mano, la maggioranza che sostiene Giorgia Meloni ha affossato la nostra proposta sul salario minimo legale voltando le spalle a oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri. Una vergogna assoluta. Ma il M5S, che proprio sull’introduzione del salario minimo conduce una battaglia da oltre dieci anni, non intende minimamente mollare. Così adesso, insieme alle altre forze di opposizione, lanciamo una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Vogliamo mandare in porto questa misura di dignità grazie al sostegno dei tanti cittadini di questo Paese che vengono sfruttati, dimenticati, umiliati. Vedremo di che pasta è fatta questa Destra e se avrà il coraggio opporsi anche a loro”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in X commissione al Senato Orfeo Mazzella.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle