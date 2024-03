[Comunicati stampa UniSa] 8 Marzo UNISA | Domani in Aula Magna l’evento “Dalla non discriminazione alle pari opportunità. Educazione, formazione e cultura di genere: il ruolo dell’Università”

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *NOTA STAMPA*

*UNISA per l’8 marzo: “**Dalla non discriminazione alle pari opportunità.

Educazione, formazione e cultura di genere: il ruolo dell’Università”*

Focus di questa edizione: Intelligenza artificiale e nuove tecnologie,

sostenibilità e gender gap

*Domani venerdì 8 marzo 2024*, in occasione della *Giornata internazionale

della donna*, l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno

ospiterà, a partire dalle ore 9.00, l’evento dal titolo “*Dalla non

discriminazione alle pari opportunità. Educazione, formazione e cultura di

genere: il ruolo dell’Università – Intelligenza artificiale e nuove

tecnologie, sostenibilità e gender gap*”.

Il convegno sarà aperto dall’intervento del *Magnifico Rettore prof.

Vincenzo Loia* e seguirà con la presentazione di un Rapporto introduttivo

curato dalla* Delegata di Ateneo alle Pari Opportunità prof.ssa Angela Di

Stasi. *Con un approccio multidisciplinare, il convegno prevede la

partecipazione corale dell’Ateneo e dei suoi Dipartimenti, nonché di

specialisti esterni e testimonial.

L’evento ospiterà *cinque sessioni di lavoro* che muoveranno

dall’analisi del *Rapporto ANVUR 2023 – Analisi di genere

*,

redatto dal Gruppo di lavoro coordinato dalla *Vice Presidente ANVUR

prof.ssa Alessandra Celletti*.

I lavori si concentreranno sui contenuti delle* “nuove” e complesse sfide*

riguardanti l’educazione, la formazione e* il ruolo dell’Università* con

riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alle nuove

tecnologie, nonché agli effetti dell’accidentato cammino verso la

sostenibilità, ampiamente intesa.

Nel corso dell’evento sarà presentata la* Roadmap UNISA Pari Opportunità

2024*, un articolato itinerario di ricerca e sperimentazione di *best

practices* e un “incubatore” di azioni positive che si muove nella

prospettiva di prosecuzione delle attività già organizzate nel framework

della *Roadmap UNISA Pari opportunità 2023*

I lavori saranno arricchiti dalla presentazione del volume degli *Atti

della Giornata internazionale della donna 2023*, pubblicati nella Collana

scientifica di Ateneo.

Beneficiari ma anche protagonisti dell’Evento di Ateneo per l’8 marzo

(attraverso i laboratori e le testimonianze) saranno gli studenti dei vari

livelli di formazione universitaria e delle scuole secondarie superiori

dell’ambito territoriale di Salerno.

