(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 SICUREZZA, M5S: DA MELONI TANTE CHIACCHIERE E ZERO FATTI

ROMA, 6 marzo – “A novembre 2023 la presidente Meloni incontrava i sindacati di Polizia promettendo massimo impegno per il rinnovo del contratto. Oggi, dopo quattro mesi, in un incontro analogo ha ribadito le stesse cose, dimostrando plasticamente che questi mesi sono trascorsi invano. Da novembre i poliziotti hanno più volte denunciato le condizioni difficilissime nelle quali sono costretti a lavorare: il contratto della Polizia è scaduto da quasi 800 giorni, gli straordinari emergenti non vengono pagati da 20 mesi e le carenze di organico peggiorano con il passare del tempo. Dal governo arrivano molte chiacchiere e zero fatti. A proposito dell’ultimo punto, è ormai insopportabile ascoltare le bugie del ministro Piantedosi che quasi ogni giorno sbandiera roboanti numeri di assunzioni, facendoli passare per decisioni e stanziamenti del governo Meloni, omettendo volutamente il numero elevatissimo di agenti in uscita per pensionamento. La verità, che i poliziotti e lo stesso governo conoscono, è che le uniche assunzioni straordinarie di questi anni sono il frutto degli stanziamenti disposti dai governi Conte, che hanno previsto migliaia di nuovi ingressi nelle varie Forze dell’Ordine, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Mancano circa 9 mila poliziotti e oltre 10 mila Carabinieri ma da quando c’è il governo Meloni tutto si è fermato, a regnare sovrana è l’austerity, ad eccezione della spesa per le armi che invece procede a pieno regime”.

Lo affermano in una nota i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Alessandra Maiorino, Pasquale Penza.

