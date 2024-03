(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 RDC, TURCO (M5S): NUMERI GDF SMONTANO ANNI DI BECERA PROPAGANDA DELLA DESTRA

ROMA, 6 MARZO 2024 – “Ieri in commissione Finanze al Senato abbiamo audito il Comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro. In un passaggio della sua relazione si parla dei controlli effettuati sul Reddito di cittadinanza. Ebbene: si conferma, per l’ennesima volta, quanto il M5S ha sempre sostenuto. Infatti, De Gennaro ha affermato che fra il 2019 e il 2023 le Fiamme Gialle hanno svolto 62.604 controlli, accertando contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 581 milioni di euro. I soggetti denunciati sono stati 53.751. Visto che per il Reddito sono stati spesi complessivamente 34,5 miliardi di euro, significa che percentualmente le frodi, su cui FdI, Lega e FI hanno costruito in questi anni un castello di menzogne, sono state pari ad appena l’1,68%. Esattamente la stessa percentuale che ritroviamo anche nell’altro caso visto che fra il 2019 e il 2023 hanno percepito il Rdc, in media, 3,2 milioni di persone. Questi dati smentiscono una volta per tutte la narrazione mendace portata avanti dalla destra con la grancassa della stampa amica. Le chiacchiere stanno a zero”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del M5S Mario Turco, senatore e coordinatore del Comitato economia, lavoro e impresa.

