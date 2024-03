(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 CARCERI, M5S A DELMASTRO: C’E’ LIMITE ANCHE ALLA PROPAGANDA, ASSUNZIONI FINANZIATE DA GOVERNI CONTE

ROMA, 6 marzo – “C’è un limite anche alla propaganda più spinta, persino a quella sistematica del governo Meloni. Leggere che il sottosegretario Delmastro rivendichi per il governo investimenti per l’assunzione di 7800 agenti di Polizia Penitenziaria farebbe ridere se non fosse una colossale bugia con cui si ingannano i cittadini. I nuovi arrivi nell’organico della Polizia Penitenziaria che si stanno dispiegando in questi anni sono indiscutibilmente frutto degli stanziamenti fatti negli anni scorsi dai governi Conte per varare diverse migliaia di assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nella varie Forze dell’Ordine, compresa la Penitenziaria. Se non crede al M5S, Delmastro dia retta almeno a un esponente dei sindacati che pochi giorni fa, chiedendo che si ponga fine agli slogan, ha duramente criticato il governo che ignora le carenze di organico ancora presenti e precisato che gli aumenti di organico previsti fino al 2025 sono stati programmati dai governi precedenti. Il Governo Meloni, a cui tanto piace dichiararsi impegnato sulla sicurezza, sta tradendo proprio le Forze dell’Ordine che chiedono nuove assunzioni straordinarie, mentre il governo risponde a colpi di austerity, e i cittadini che chiedono sicurezza per davvero, non a parole”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle