[acspro] [CRUmbria-News] “Il Pd pensa di fare campagna elettorale contro l’aeroporto, ma resta a terra”

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 I consiglieri regionali di maggioranza Stefano Pastorelli e Paola Fioroni

(Lega) intervengono sull’interrogazione discussa ieri in Aula, relativa ai

contributi dei Comuni di Assisi e Perugia alla società di gestione

dell’aeroporto

(Acs) Perugia, 6 marzo 2024 – “Il Comune di Assisi non è intenzionato a

pagare la propria quota di contributo soci per l’aeroporto regionale, non

ha stanziato fondi e non sta facendo nulla in questa direzione, mentre il

Comune di Perugia ha sempre dichiarato di voler ottemperare all’impegno, ha

stanziato il contributo di spettanza nel 2022, stanzierà il 2023 nel

rendiconto e sta terminando alcuni approfondimenti tecnici in corso per

versare le somme successivamente. Questa la replica, con tanto di

documentazione, della presidente Donatella Tesei al consigliere del PD

Michele Bettarelli”. È il commento, a margine della seduta di question

time dell’Assemblea legislativa di ieri, dei consiglieri regionali Stefano

Pastorelli e Paola Fioroni (Lega Umbria).

“L’esponente della sinistra, pronto a fare campagna elettorale sul tema

dell’aeroporto ‘San Francesco’ ha dovuto rassegnarsi – sottolineano

Pastorelli e Fioroni – di fronte all’evidenza dei fatti. La differenza tra

l’atteggiamento dei due Comuni è sostanziale: la sindaca di Assisi,

Stefania Proietti, nonostante il suo territorio tragga i maggiori benefici

dell’aeroporto, ha più volte dichiarato di non voler rispettare gli

impegni e di non voler pagare la quota spettante. Lo dimostra il fatto che

l’amministrazione assisana non ha mai accantonato le somme necessarie in

bilancio. Il Comune di Perugia, invece, si sta adoperando nell’altra

direzione e sta adottando un atteggiamento costruttivo. Secondo quanto

dichiarato dalla presidente Tesei che ha mostrato una lettera del Comune di

Perugia, infatti, per il 2022 è stata stanziata la somma spettante di

315mila euro allocata tra i residui passivi e non spesa. Per il 2023 verrà

accantonato lo stesso importo in sede di rendiconto e per il 2024 verrà

reperita e stanziata la stessa quota. Se poi vogliamo parlare di come è

stato gestito lo scalo umbro in passato e di come viene gestito ora, il

consigliere del PD sfonda una porta aperta”.

“All’inizio del nostro mandato – concludono Stefano Pastorelli e Paola

Fioroni – abbiamo trovato una situazione disastrosa rispetto all’aeroporto

regionale, giunto quasi sull’orlo del fallimento. In poco tempo abbiamo

messo in piedi una gestione virtuosa, lungimirante, e oggi fiore

all’occhiello dell’Umbria. Negli ultimi anni lo scalo umbro ha

polverizzato ogni record precedente in termini di voli, tratte, passeggeri e

ha implementato numerosi servizi, diventando infrastruttura strategica per la

nostra regione e rampa di lancio per il tessuto economico locale. Ancor più

triste che le polemiche del PD arrivino proprio quando l’aeroporto ha

varato un nuovo imponente piano rotte per il periodo marzo-ottobre 2024, e il

giorno stesso in cui AeroItalia annuncia il volo che collegherà l’Umbria