Deportazione degli operai comaschi nei campi di concentramento, il 6 marzo la commemorazione a Como

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Como, 4 marzo 2024 – Si terrà mercoledì 6 marzo alle ore 11,00 al Cimitero monumentale di Como la cerimonia di commemorazione della deportazione degli operai comaschi nei campi di concentramento. Saranno presenti il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, i rappresentanti dell’associazione “Schiavi di Hitler”, i familiari dei deportati e le Autorità cittadine.

Ricorre quest’anno l’80° anniversario degli scioperi antifascisti e contro la guerra, proclamati a Como il 6 marzo 1944 alla tintoria Comense (poi diventata Ticosa) e alla tintoria Castagna, all’indomani di quelli promossi nelle fabbriche del nord Italia. Conseguenza delle manifestazioni fu la deportazione di numerosi operai nei campi di concentramento tedeschi.

A Como vennero arrestati nove dipendenti della Comense e della Castagna:

Ada Borgomainerio

Antonio Carbonoli

Ines Figini

Rinaldo Fontana

Ariodante Gatti

Giuseppe Malacrida

Angelo Meroni

Giuseppe Rodiani

Pietro Scovacricchi

Carbonoli, Fontana, Gatti, Meroni, Rodiani e Scovacricchi morirono nei campi di concentramento. Malacrida tornò a casa, ma morì dopo pochi mesi a causa dei gravi stenti patiti. Ines Figini e Ada Borgomainerio si salvarono e fecero ritorno a casa.

