(ARC) Ambiente: Scoccimarro, definiti criteri per manutenzione corsi d’acqua

(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 A breve bando per distribuire 7,9 mln euro

Udine, 3 mar – “La Regione ha messo a disposizione dei Comuni

7,9 milioni di euro per la manutenzione ordinaria dei corsi

d’acqua, risorse che verranno ripartite sulla base di un bando e

di precisi criteri di priorit?. Tra questi, gli interventi di

piccolo taglio, immediatamente cantierabili o a difesa delle aree

a maggior rischio secondo il Piano di gestione del rischio

alluvioni”.

? quanto ha riferito l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro

commentando la delibera approvata dalla giunta regionale che

definisce i criteri a cui dovr? attenersi il nuovo bando di

riparto dei fondi per le opere di manutenzione ordinaria dei

corsi d’acqua di interesse Comunale.

“I criteri prevedono un limite massimo di finanziamento di 90mila

euro (IVA e oneri compresi) per ciascun Comune cui si aggiunge la

priorit? agli interventi a difesa delle aree a maggior rischio

come perimetrate nel PGRA in base al grado di pericolosit?, con

precedenza alle aree con presenza di edifici strategici

(ospedali, scuole, centri di ricovero, sedi di protezione civile,

caserme, ecc.), centri abitati, strade ed altre infrastrutture”

ha specificato Scoccimarro.

Altri criteri attribuiscono priorit? agli interventi di

prosecuzione o completamento di precedenti realizzazioni; agli

interventi di rapida cantierabilit? per i quali ? possibile la

scelta del contraente con la procedura pi? celere prevista dalla

normativa; ai lavori di piccola entit? che possono essere

affidati direttamente e conclusi in tempi stretti, di semplicit?

esecutiva essendo gi? stati acquisiti i necessari nulla osta o

autorizzazioni, in avanzato stato dell’iter progettuale.

ARC/SSA/ep

031306 MAR 24