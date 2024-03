Inugurazione sala Museo della pesca

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 MAGIONENEWS

Esperienze “Immersive” al Museo della pesca di San Feliciano

Inaugurata la nuova sala che consente nuovi modi di scoprire il lago Trasimeno grazie alla sala

multimediale dedicata a Matteo dall’Isola autore della Trasimenide

MAGIONE 2 marzo 2024 – Immergersi con tutti i sensi nel meraviglioso mondo lacustre grazie

a nuove tecnologie che hanno consentito la realizzazione di una sala multimediale immersiva

all’interno del Museo della pesca e del Lago Trasimeno di San Feliciano, Magione (Pg).

Una soluzione di grande impatto emozionale, che spettacolarizza l’esperienza di visita

permettendo di entrare all’interno di una narrazione audiovisiva coinvolgente della durata di

circa 15 minuti e disponibile anche in inglese.

La nuova sala è stata inaugurata alla presenza di un numeroso pubblico e del sindaco Giacomo

Chiodini, sindaco di Magione, Vanni Ruggeri, assessore alla cultura, urbanistica e fondi UE,

Antonella Pinna, servizio valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche della

Regione dell’Umbria, Paolo Orecchini, area governo del territorio, SUAPE e cultura del Comune

di Magione, Andrea Merlini, progettazione e direzione lavori del Comune di Magione, Gianluca

Perissinotto, Euromedia srl, Ermanno Gambini, direttore scientifico Museo della Pesca e del

Lago Trasimeno, Aurelio Cocchini, presidente della Cooperativa pescatori del Trasimeno,

Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno-Orvietano, Simona Meloni, consigliere

regionale.

Nel dettaglio i lavori hanno riguardato la realizzazione di una sala di circa 70 metri quadri – che

ha preso il posto di un portico esterno già delimitato dal rivestimento in legno che caratterizza

la struttura – consentendo lo sviluppo di un volume completamente libero dove trova posto un

sistema di multiproiezione a 360° sull’intera superficie delle 4 pareti. Inoltre l’intervento è

stato pensato anche come adeguamento infrastrutturale dell’edificio, in particolare con la

riqualificazione delle coperture esistenti sull’intera sede espositiva e la sostituzione integrale

delle pannellature lignee, con soluzioni operative che ne migliorano significativamente

schermatura e manutenzione ordinaria.

“È con questa innovativa proposta di fruizione e comunicazione dei contenuti – ha fatto sapere

l’assessore Ruggeri che si apre la stagione museale 2024, un progetto che consolida in

maniera importante il potenziamento scientifico del percorso espositivo, la naturale vocazione

didattico-divulgativa del museo e la sua valorizzazione come attrattore turistico.”

“La sala immersiva – ha aggiunto – intitolata a Matteo dall’Isola, che nel suo poema epico La

Trasimenide ha offerto la prima raffigurazione grafica a disegno delle diverse tecniche di pesca,

(una sorta di precursore delle moderne ricostruzioni multimediali), costituirà un elemento di

forte innovazione per l’accessibilità dei contenuti, il coinvolgimento di differenti tipologie di

pubblico e lo storytelling del patrimonio culturale, materiale e immateriale, custodito nel Museo

della Pesca: un’infrastruttura tecnologica permanente e versatile, in grado di assicurare

costante aggiornamento, scalabilità delle informazioni, traduzione multilingua.”

