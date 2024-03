Il Comune di Albinea aderisce alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi con Vetrine consapevoli

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione

sull’endometriosi

e promuove “Vetrine consapevoli” per i commercianti

I negozianti potranno ritirare il kit e decorare le loro vetrine

ALBINEA (2 marzo 2024) – In marzo il Comune di Albinea aderisce al mese di

sensibilizzazione sull’endometriosi: una patologia che colpisce ad oggi 3

milioni di donne e riguarda la presenza di tessuto endometriale al di fuori della

cavità uterina.

L’amministrazione ha abbracciato la campagna di A.P.E (Associazione progetto

endometriosi) attraverso l’iniziativa “Vetrine Consapevoli”, rivolta ai negozianti

del comune.

La proposta è quella di decorare di rosa le vetrine dei negozi, per almeno due

settimane nel mese di marzo, con un apposito kit che è fornito gratuitamente

dall’associazione e composto da gadget, brochure con informazioni utili. Il

Comune farà la sua parte allestendo il kit in municipio, in biblioteca e nella

farmacia comunale di via Grandi.

Inoltre, la settimana dal 23 al 28 marzo, il grande Frassino accanto al municipio

sarà illuminato di giallo per sensibilizzare sul tema essendo proprio il 28 la

giornata mondiale dell’endometriosi.

Come ricevere il kit

Per quanto riguarda i commercianti che decideranno di dedicare spazio a

questa importantissima campagna, avranno la possibilità di richiedere il

consegnare, oppure passando direttamente in biblioteca e ritiralo.

A coloro che avranno ordinato il kit e avranno allestito la vetrina il Comune