(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Brescia

COMUNICATO STAMPA

01/03/2024

GDF BRESCIA: APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA

SICUREZZA E CONFISCA DI BENI PER OLTRE 4,5 MILIONI DI EURO

In esecuzione di un provvedimento del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Autonoma “Misure di

Prevenzione”, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza stanno

notificando l’applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica

sicurezza per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché la contestuale misura

di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili, immobili, quote societarie e compendi aziendali per un

valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore di nazionalità albanese operante

nelle province di Brescia e Bergamo.

In particolare, la confisca di prevenzione è stata disposta all’esito di complesse indagini di natura economicopatrimoniale coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia e seguite delle Fiamme Gialle, che

hanno fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita del proposto (e di tutto il suo nucleo

familiare) e i redditi dallo stesso dichiarati al Fisco, nel periodo di accertamento della pericolosità del soggetto

colpito dal predetto provvedimento di natura personale e patrimoniale.

Tra i beni oggetto di ablazione, figurano una villa di notevole pregio, più attività imprenditoriali operanti nei

settori dell’hotellerie di lusso, edile e immobiliare.

Il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori allo stato acquisiti; pertanto, in

attesa della definitività del giudizio.