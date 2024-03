Enac: Presidente Enac Di Palma si congratula per assegnazione Campionati Volo a Vela 2027 a Rieti

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, tra i sostenitori della candidatura

di Rieti, esprime soddisfazione e si congratula con l’Aereo Club di Rieti

per l’Assegnazione dei Campionati di Volo a Vela 2027: “Garantisco che Enac

supporterà concretamente lo svolgimento dei mondiali di volo a vela insieme

agli altri referenti governativi ed istituzionali che hanno sostenuto

l’iniziativa, mettendo a disposizione le risorse professionali ed

economiche necessarie per ospitare, con qualità ed eccellenza, i

Campionati del 2027, provvedendo a riqualificare lo scalo Ciuffelli che già

annovera nel suo palmares lo svolgimento di altrettante importanti

manifestazioni internazionali”.

*Ufficio Stampa*

*Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione*

*Ente Nazionale per l’Aviazione Civile*

http://www.enac.gov.it

