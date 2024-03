(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Campidoglio: tutto pronto per la terza edizione del Premio RomaRose

Un omaggio alle donne e alle loro straordinarietà, in un luogo prestigioso con tanti testimonial d’eccezione

Roma, 2 marzo 2024 – Il 6 marzo, alle ore 17.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la terza edizione di “RomaRose, non solo 8 marzo”, appuntamento promosso dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli . Il premio è dedicato alla donna ed al suo talento. Come sempre, verranno omaggiate donne illustri e donne meno conosciute per il loro impegno e la loro attività.

Il parterre di quest’anno presenta nomi di eccezione: tra queste, la presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano; la virologa Ilaria Capua; Anna Tatangelo; Lavinia Biagiotti; la segretaria generale dell’ANCI Veronica Nicotra; la giornalista Simona Rolandi; la doppiatrice e attrice Marta Filippi; il Maggiore Pilota dell’Aeronautica Italiana Annamaria Tribuna.

Ad affiancare la presidente Celli nelle premiazioni anche alcuni esponenti del mondo delle istituzioni, dello spettacolo e dello sport. Tra questi, Giovanni Malagò, Guillermo Mariotto, il questore di Roma Carmine Belfiore, Jimmy Ghione, Massimo Bagnato. Presenterà la giornalista Monica Marangoni.

“Le donne sono da rispettare, celebrare e valorizzare ogni giorno. Anche in questa edizione del Premio RomaRose avremo con noi tantissime ospiti. Come sempre renderemo omaggio al talento, alla capacità e alla passione di mamme, imprenditrici, manager, artiste di successo, ma anche a donne meno conosciute e meno visibili, attive attraverso iniziative importanti e meritevoli. Donne che con la loro forza e la loro tenacia portano avanti il loro essere, la loro professione e attività”, ha affermato la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli .

