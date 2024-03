(ARC) Eventi: Zilli, futuro Europa nei principi dei padri fondatori

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Gemona del Friuli, 2 mar – “Il convegno di oggi traccia un

bilancio importante e apre una riflessione sul futuro della

stessa Unione europea improntato all’urgenza di ridare centralit?

ai temi fondamentali dei padri costituenti. Oggi abbiamo il

compito di rileggere gli scritti dei fondatori dell’Unione

europea, i cui valori rischiano altrimenti di essere traditi”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

intervenendo stamattina a Gemona del Friuli al convegno per la

celebrazione dei 35 anni di fondazione della Casa per l’Europa.

“Il principio “uniti nella diversit?” ? ancora forte e valido, a

patto di ricordare anche che rispettare le diversit? ?

altrettanto fondamentale per evitare criticit?, come hanno

dimostrato le recenti proteste degli agricoltori – ha aggiunto

Zilli -. L’attuazione delle norme europee deve tener conto di

queste realt?. L’Europa oggi ? un cantiere a cielo aperto, in

continua costruzione: affinch? le opere che si vogliono

realizzare siano durature nel tempo l’Unione europea deve per?

ritrovare fondamento nelle sue radici e tra queste radici vi ?

sicuramente la matrice cristiana”.

Zilli ha quindi concluso affermando che “l’Europa in crisi deve

sforzarsi di trovare le politiche corrette per garantire

benessere ai propri cittadini”.

Il convegno ha voluto ripercorrere l’attivit? e la presenza

dell’associazione nel segno dei valori costituenti dell’Unione

europea e ha visto la partecipazione di Ivo Del Negro, attuale

presidente della Casa per l’Europa, del sindaco Roberto Revelant,

di Claudio Sandruvi, primo presidente della Casa per l’Europa, e

dei soci fondatori Paolo Braida, Diego Carpenedo e Renato Damiani.

