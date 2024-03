(ACON) SALUTE. FASIOLO (PD): NOSTRO IMPEGNO A DIFESA DEL SISTEMA PUBBLICO

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 (ACON) Trieste, 2 mar – “Un sistema sanitario che sempre pi?

non garantisce i servizi essenziali, impoverito nei territori che

non solo non riceve la necessaria attenzione per un’attesa

ripresa, ma viene affossato dalla privatizzazione in atto. ?

questo il quadro che la comunit? regionale si trova ad affrontare

e che il Pd, in Consiglio regionale e fuori, sta cercando di

contrastare, al fine di valorizzare la salute pubblica”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale dem Laura Fasiolo

a margine dell’incontro “Salviamo la sanit? pubblica insieme”,

promosso dal Gruppo consiliare regionale del Partito democratico

e che si ? tenuto il primo marzo a Gorizia, al quale hanno preso

parte, accanto alla stessa Fasiolo, Nicola Delli Quadri,

responsabile Salute del Pd Fvg e gi? dirigente medico, Sara Vito,

segretaria provinciale del Pd di Gorizia e il segretario del

circolo Pd di Gorizia, Franco Perazza.

“Nel corso dell’incontro – fa sapere la Fasiolo – ho illustrato

il lavoro e le proposte del Pd in Consiglio regionale. L’azione

di pressione sull’assessore regionale alla Salute ? costante, a

partire dalla richiesta di ampliamento di risorse per aspetti che

riteniamo importanti. Le proposte avanzate anche in occasione

della legge di stabilit? 2024 hanno riguardato diversi aspetti, a

partire dalla difesa degli investimenti nella sanit? pubblica, a

sostegno dell’attrattivit? dei servizi e del potenziamento delle

risorse umane, personale medico e infermieristico con il

superamento dei tetti di spesa”.

Inoltre, continua la dem, “non sono mancate proposte specifiche

per le fasce pi? deboli, come la telemedicina, importante in un

momento in cui la carenza di medici di base si sta facendo sempre

pi? preoccupante, il trasporto facile per garantire gli

spostamenti a persone con limitata mobilit? che devono farsi

curare. Ancora, chiediamo maggiore equit? nella distribuzione di

risorse tra le aziende, visti gli sbilanciamenti di cui risente

in particolar modo Gorizia e tutto l’Isontino”.

“Infine sui medici di base – commenta la consigliera -, se non si

attua celermente un progetto di reale riforma della medicina

generale per renderla attrattiva operando un processo di

modernizzazione (proprio perch? il medico non pu? pi? lavorare da

solo), sar? difficile garantire il diritto alla salute ai

cittadini”.

ACON/COM/rcm

021520 MAR 24