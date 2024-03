Uispress n. 9 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 1 marzo 2024

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Uispress n. 9 – venerdì 1 marzo 2024 Anno XLII

Donne, diritti, sport: in vista dell’8 marzo l’Uisp scende in campo con Futura. Interviene Manuela Claysset

*L’8 marzo, Giornata internazionale della donna*, è la data intorno a cui si raccolgono il maggior numero di iniziative contro la violenza di genere e per le pari opportunità, così quest’anno le politiche di genere e diritti Uisp hanno voluto dare vita ad *un contenitore nazionale che le legasse tutte*, intorno ai temi di Futura.

“Una settimana di sensibilizzazione per i diritti delle donne, contro la violenza di genere e contro ogni forma di discriminazione – racconta *Manuela Claysset, responsabile politiche di genere e diritti Uisp* – che indicativamente va *dal 3 al 10 marzo*, ma ovviamente è aperta ad iniziative precedenti o successive”. In programma, a partire dai primi giorni di marzo, molte occasioni di incontro e riflessioni, soprattutto attraverso lo sport, che l’Uisp sta raccogliendo in *un calendario disponibile a questo link [1]*. I Comitati e i Settori di attività Uisp che non lo hanno ancora fatto possono inserire le proprie iniziative attraverso un modulo raggiungibile a questo link [2]

Leggi l’articolo

[3] Corsa rosa: solidarietà, prevenzione e diritti delle donne. Domenica 3 marzo si corre a Brescia e Cagliari

*Domenica 3 marzo* si apre il calendario Uisp delle iniziative per la Giornata internazionale delle donne: sarà un’apertura in grande, grazie alle corse organizzate dai Comitati Uisp di Brescia e Cagliari. *Tutti gli appuntamenti Uisp sono raccolti nel calendario di Futura [4]*, Settimana di sensibilizzazione per i diritti delle donne, contro la violenza di genere e contro ogni forma di discriminazione.

La *Corsa rosa di Brescia giunge alla 16^ edizione* e punta al record di presenze: “Ad oggi abbiamo già 8000 iscritti ma per domenica puntiamo ai 10.000 e sarebbe un record”, racconta *Paola Vasta, presidente Uisp Brescia*. Cagliari, è pronta ad ospitare l’*8^ edizione della SoloWomen Run*, corsa solidale tutta al femminile: “Con eventi come questo si toccano vari punti della mission Uisp – dice *Pietro Casu, presidente Uisp Cagliari* – I diritti delle donne non solo devono essere conquistati, ma anche mantenuti”

Leggi l’articolo

[5] Nasce il canale podcast Uisp nazionale. Ecco i primi tre episodi con le voci di Volterrani, Paris, Soglio

L’Uisp si lancia in una nuova avventura: il *podcast Uisp nazionale* che ospiterà contenuti audio di tipo formativo e informativo. *Ascoltar facendo*: parafrasando il recente incontro nazionale Uisp sulla comunicazione sociale, potremmo titolare così la nascita di un *nuovo canale podcast,* quello sullo sport sociale e per tutti prodotto da Uisp nazionale. Dopo l’esperienza del canale podcast Uisp Emilia Romagna [6], si parte proprio dall’incontro sulla comunicazione sociale tenuto a Roma il 19 e 20 febbraio, intitolato *”Comunicar facendo, il terzo racconto”*, utilizzandone i contenuti per dar vita ad una prima serie di podcast sulla comunicazione sociale, adatti ad ogni tipo di pubblico.

Il primo pocast di questa serie ha come protagonista *Andrea Volterrani,* docente dell’Università di Tor Vergata, Roma *ASCOLTA L’EPISODIO NUMERO 1* [7]

Il secondo podcast della serie ospita il giornalista *Carlo Paris*, che spiega la centralità delle storie nel racconto giornalistico. *ASCOLTA L’EPISODIO NUMERO 2 [8]

*Il terzo podcast ha come protagonista la giornalista *Elisabetta Soglio*, responsabile dell’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera, che illustra la necessità di coniugare i vari canali che le tecnologie possono offrire. *ASCOLTA L’EPISODIO NUMERO 3 [9]*

Leggi l’articolo

[10] La vita è movimento, ad ogni età: ecco perchè l’Attività fisica adattata promuove salute. Parla M. Gasparetto

“*Non sono più caduta* perchè ho imparato che quando cammino devo appoggiare sempre prima il tallone”, dice Teresa. Una delle tante voci di persone che frequentano i corsi e le attività Uisp. La testimonianza è stata inserita da Luana Costa, coordinatrice attività anziani e responsabile dell’Ufficio del progetto integrato Uisp Rovigo, all’interno del *video [11] *presentato nel corso del *convegno regionale Uisp Veneto “Viaggio nelle motivazioni e nelle opportunità di movimento per la popolazione anziana”*, realizzato con Regione Veneto nell’ambito del Piano Regionale per la Prevenzione e tenuto a Venezia giovedi 29 febbraio.

“La ginnastica dolce è stato il nostro approccio da sempre – dice *Massimo Gasparetto*, responsabile delle Politiche Uisp per la Promozione della salute e presidente Uisp Veneto – un tipo di proposta che *considera la persona nella sua interezza*, in tutte le età della vita. E quindi sa rivolgersi con gradualità e con proposte specifiche, sia alla persona sana, sia a quella con patologie”

Leggi l’articolo

[12] Tutti i significati della parola “crescere” e il ruolo dello sport. Loredana Barra, Uisp, audita alla Camera

L’audizione è parte integrante dell’*indagine conoscitiva della Commissione infanzia e adolescenza della Camera dei Deputati*, presieduta dall’on. Brambilla, sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

“Per i giovani e le giovani – ha detto *Loredana Barra, responsabile Uisp per le Politiche educative e inclusione *- la parola crescere è una parola ricca di significati e cambiamenti: a livello psicofisico, nello sviluppo propria personalità, nell’apprendimento, nelle reti sociali e nelle amicizie. Crescere è in realtà un processo di cambiamenti che iniziano sin dai primi anni di vita e attraversano varie fasi *sino ad arrivare all’’adolescenza, quando si concretizza il passaggio dall’infanzia all’età adulta”*

Leggi l’articolo

[13] “Il bilancio di cassa nelle ASD – Aps”, nuovo appuntamento di Sport Point, mercoledì 6 marzo

Proseguono gli incontri gratuiti on line di consulenza e aggiornamento con il progetto nazionale Sport Point. *Il prossimo appuntamento, sulla piattaforma Zoom Uisp, è in programma per mercoledì 6 marzo* dalle ore 18.00 alle 20.00. Tema dell’incontro sarà *”Il bilancio di cassa nelle ASD – Aps”*.

L’incontro verterà sull’analisi degli schemi di bilancio ministeriali obbligatori per le ASD-APS che possono redigere il rendiconto secondo il principio di CASSA riservato alle associazioni che nell’ultimo esercizio sociale hanno avuto ricavi complessivi inferiori a 220mila euro.

*PER ISCRIVERTI ALL’INCONTRO DI MERCOLEDI’ 6 MARZO CLICCA QUI [14]*

Leggi l’articolo

[15] Sabato 9 marzo a Roma manifestazione nazionale per la pace, l’Uisp aderisce alla mobilitazione

Dopo la Giornata nazionale del 24 febbraio, le coalizioni di Assisi Pace Giusta e Europe for Peace, hanno convocato *un’altra giornata di mobilitazione per sabato 9 marzo, a cui l’Uisp ha aderito. *

La manifestazione nazionale intende difendere il diritto e la libertà di manifestare; chiedere il *cessate il fuoco* per impedire il genocidio; garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza; *liberazione di ostaggi e prigionieri*; fine dell’occupazione e riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu; chiedere una conferenza internazionale per la pace e la giustizia in medio oriente. *Il corteo della manifestazione si ritroverà alle 12.45 di sabato 9 marzo in Piazza della Repubblica a Roma*, per poi raggiungere i Fori Imperiali e concludersi per le 17.30

Leggi l’articolo

[16] Innovazione, lavoro in rete e futuro dell’impiantistica sportiva al centro della riflessione Uisp. Parla M.Rozzi

L’appuntamento si è tenuto lo scorso 23 febbraio ed è stato pensato in seguito alla sottoscrizione del protocollo tra *Uisp nazionale *e* Infinityhub SpA Benefit*, la prima energy social company in Italia che, dal 2016, sviluppa metodi e soluzioni per l’efficientamento energetico in chiave sostenibile. “Nuovi metodi di finanza in ambito energetico per gli impianti sportivi”, il titolo dell’incontro tenutosi presso il Tecnopolo dell’Innovazione, a Reggio Emilia.

“Con questa iniziativa abbiamo deciso di iniziare ad affrontare in maniera concreta il *tema dell’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva* – spiega *Mauro Rozzi*, responsabile Impiantistica sportiva Uisp – analizzando con il nostro partner *nuove soluzioni per finanziare queste operazioni in maniera sostenibile*”

Leggi l’articolo

[17] A Roma Sport Civico tra natura e comunità: si punta a riqualificare parte della Riserva della Valle dell’Aniene

Torniamo a parlare di *Sport Civico*, il progetto nazionale Uisp in cui la rigenerazione urbana incontra la cittadinanza attiva attraverso lo sport, coinvolgendo *7 comitati in tutta italia*: Taranto, Matera, Roma, Prato, Reggio-Emilia, Padova (Veggiano) e Torino.

*Uisp Roma* sta portando avanti un ambizioso progetto di riqualificazione di una parte della *Riserva Naturale della Valle dell’Aniene*, che si basa sul coinvolgimento di numerose istituzioni e associazioni locali: “Ci siamo impegnati per creare una rete di stakeholders, arrivando ad avere 22 partner, che sono la linfa vitale di un progetto come questo”, spiega *Francesca Romana D’Angelo, coordinatrice di Sport Civico per Uisp Roma. GUARDA LE FOTO [18]*

Leggi l’articolo

[19] No all’azzardo e non chiamatelo gioco. Uisp Liguria al fianco della campagna “Mettiamoci in gioco”

Contrastare il gioco d’azzardo, riappropriarsi degli spazi per fare sport e recuperare la socialità perduta. Di questo e di molto altro si è parlato durante il convegno dello scorso *23 febbraio a Chiavari (Ge)* promosso da Mettiamoci in gioco Tigullio.

Al tavolo dell’evento, dal titolo *’Leggere l’antimafia. L’antimafia sociale e l’impegno raccontati attraverso i libri’*, si sono alternati ospiti e voci, tra cui anche *Fabrizio De Meo*, del coordinamento Mettiamoci in Gioco Liguria e membro della giunta Uisp Liguria: “Il rischio è di avere sempre meno spazi per la socialità e per fare movimento. *Gli spazi adibiti allo sport e alla socialità sono sempre meno*, viceversa crescono gli spazi per il gioco d’azzardo dove regna la solitudine”.

Sul tema è intevenuto anche il *Giornale Radio Sociale* con l’approfondimento di questa settimana. *ASCOLTA L’AUDIO [20]*

Leggi l’articolo

[21] La formazione Uisp prosegue su tutto il territorio. Ecco il calendario aggiornato degli appuntamenti

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle *180 discipline organizzate in tutta Italia*, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti.

Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio *finalizzate al benessere*, al gioco, al divertimento, ma anche *all’educazione, all’inclusione*, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

[22] Giocagin 2024: migliaia di persone tra Rimini, Ferrara e Codroipo (Ud). Prosegue la festa del movimento

L’edizione 2024 di Giocagin prosegue e vele spiegate con appuntamenti in tutta Italia: nei giorni scorsi è stata la volta di Ferrara, Rimini e Codroipo (Ud). Le prossime tappe in programma sono fissate a *sabato 16 marzo, a Piombino (Li) e Verona*. Per il calendario completo di Giocagin clicca qui [23]

Un pubblico di *1500 persone* ha fatto da cornice al Giocagin organizzato da *Uisp Ferrara*, nel pomeriggio di sabato 24 febbraio al palazzetto dello sport, con oltre 500 atlete ed atleti in pista. *GUARDA IL VIDEO [24]

*Grande festa anche al *Palasport Flaminio di Rimini*, con scuole di danza, ginnastica artistica e ritmica, freestyle, pattinaggio e roller. Erano *quasi duemila le persone* che, tra partecipanti e atleti, nella serata di sabato 24 febbraio hanno affollato gli spalti del palazzetto per l’edizione numero 36 di Giocagin. *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [25]

*Domenica 25 febbraio Giocagin è arrivato anche a *Codroipo*, in provincia di udine, presso il palazzetto dello sport, con molte esibizioni di danza ed altre pratiche sportive**

Leggi l’articolo

[26] Il workshop dell’Acquaviva Uisp tra pace, solidarietà e sostenibilità ambientale

Dal 23 al 25 febbraio si è tenuto il workshop nazionale organizzato dal Settore di attività *Acquaviva Uisp*, tra Brugnato e Levanto, in provincia di La Spezia. Oltre cinquanta tecnici e altre decine di praticanti si sono alternati nelle specialità del kayak fluviale, sup, surf, rafting canadese e sea kayak. Nonostante il meteo incerto, è stato possibile realizzare tutte le attività come da programma, compresi alcuni importanti momenti di approfondimento tecnico.

Nella serata di sabato, sono intervenuti in collegamento *Tiziano Pesce, *presidente nazionale Uisp,* Patrizia Alfano*, responsabile formazione e ricerca Uisp e *Tommaso Bisio*, presidente Uisp Liguria, per affrontare il tema dello *sport come* *portatore di pace, solidarietà e sostenibilità ambientale*, con un focus sul presente e sul futuro dell’Uisp. “Siamo soddisfatti della riuscita del workshop”, afferma *Maurizio Zaccherotti, responsabile nazionale Uisp Acquaviva*

Leggi l’articolo

[27] Il Premio Marcante per immergersi nel fascino della Subacquea Uisp. Parla Leonardo Palli

Il *Premio Marcante*, giunto alla 24esima edizione e promosso dalla Subacquea Uisp, riconosce il lavoro di persone, associazioni ed enti che si mettono a disposizione con la propria conoscenza oltre a adoperarsi per la promozione delle attività subacquee e marinare e per la sicurezza di chi pratica la subacquea.

*Leonardo Palli, responsabile nazionale Subacquea Uisp*, riflette sulla natura del premio e la sua importanza: “Ogni anno sono diversi enti e associazioni a segnalarci chi si è distinto in questo settore. Quest’anno il Premio è andato all’*Istituto Idrografico della Marina Militare* che si è adoperato con il suo lavoro nella difesa dell’uomo e nel preservare i fondali marini dall’inquinamento”

Leggi l’articolo

[28] Ciclismo Uisp: al via il Campionato invernale MTB. Appuntamento in Abruzzo domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo il Ciclismo Uisp si ritrova *nella zona di Casalbordino Lido, in provincia di Chieti*, per il Campionato nazionale Uisp invernale della MTB. Il percorso prevede *una distanza di circa 45 chilometri complessivi* su un anello misto di 15 chilometri, rinnovato rispetto ad edizioni precedenti e da ripetere 3 volte, quasi interamente sterrato, salvo qualche attraversamento.

*Il dislivello è di 270 metri a giro, per un totale di 810 metri complessivi*.

La prova è inserita in due calendari: è valida come Campionato nazionale Uisp per la MTB invernale ed anche come prova di avvio del Criterium MTB dedicato alle marathon. Ecco il volantino con tutte le informazioni [29]

Leggi l’articolo

[30] 4 marzo, Giornata mondiale dell’obesità: nel mondo sono 800 milioni. “Sia al centro dell’agenda politica”

Sono 800 milioni le persone nel mondo che convivono con l’*obesità* e, secondo le stime, saranno 1,9 miliardi nel 2035, ovvero 1 persona su quattro, con un impatto economico stimato di 4,32 trilioni complessivamente sul pianeta a causa di sovrappeso e obesità. L’incremento stimato dell’obesità fra i bambini dal 2020 al 2035 è del 100 per cento.

Sono questi i numeri allarmanti di un’emergenza globale, evidenziati in occasione della *World Obesity Day,* che ricorre il *4 marzo*. L’Uisp agisce tutto l’anno su questo fronte, la risposta al problema è la costanza e la diffusione delle attività motorie per tutti

Leggi l’articolo

[31] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

Leggi l’articolo

[32] Comunicazione Uisp: le news più lette negli ultimi sette giorni

Nel corso di questi giorni *in primo piano*: il nuovo *mansionario *dei lavoratori sportivi; l’appuntamento con le consulenze on line del progetto Uisp *Sport Point*; i resoconti dalle città delle giornate centrali di *Giocagin* 2024 e i passaggi sui media; i corsi di *formazione* Uisp

Leggi l’articolo

[33]

Per aggiornamenti consultare il sito https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/hwhf51q/ws20j24/uf/96/aHR0cDovL3d3dy51aXNwLml0?_d=920&_c=7cc9dbea [34]

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLII*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello