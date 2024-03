STELLANTIS – COMUNICATO STAMPA ON. ENRICO TIERO

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 TIERO (FDI): “STELLANTIS, CONVOCATA AUDIZIONE ESTERNA DELLA COMMISSIONE

SVILUPPO ECONOMICO IL 14 MARZO A PIEDIMONTE SAN GERMANO”

“Così come concordato e secondo un percorso condiviso con il vicepresidente

della Regione Lazio Roberta Angelilli, comunico che il 14 marzo si terrà

alle ore 13 presso l’aula consiliare del Comune di Piedimonte San Germano

(Frosinone) un’audizione esterna della commissione Sviluppo economico e

Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio sulla situazione

inerente all’area industriale Stellantis.

Ringrazio l’assessore Angelilli per la grande disponibilità data nel voler

affrontare con dedizione e spirito costruttivo una problematica

territoriale di vasta portata. Così come intendo rivolgere un plauso ed un

ringraziamento nei confronti di tutti i membri della commissione per la

grande sensibilità istituzionale dimostrata per questo argomento di enorme

importanza per l’intera economia regionale. Condivido e sottoscrivo le

parole del vicepresidente della XI commissione Daniele Maura, secondo cui

per la provincia di Frosinone e per tutta la nostra regione il settore

dell’industria automobilistica è un asse portante: con Stellantis e

l’indotto si dà lavoro a migliaia di famiglie.

Occorre un impegno unitario per salvaguardarlo. Solo facendo un grande

gioco di squadra porteremo a casa il risultato auspicato.

Si tratta di una seduta di particolare importanza che evidenzia il forte

impegno della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del

Lazio sia rispetto alle relazioni con la multinazionale, sia rispetto alle

opportunità di sviluppo del settore automotive, strategico per il Lazio e

per l’Italia.

Come già comunicato nei giorni scorsi nella stessa giornata, e precisamente

alle ore 10:30 si terrà una visita istituzionale della Regione Lazio presso

lo stabilimento Stellantis, alla quale prenderanno parte il vicepresidente

e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, il sottoscritto

presidente della commissione Sviluppo economico ed i componenti del

medesimo organismo consiliare.

Il nostro obiettivo deve essere innanzitutto di salvaguardare i livelli

occupazionali, ma al tempo stesso dobbiamo pensare al futuro, allo

sviluppo, dobbiamo rimanere competitivi sul versante della ricerca e

innovazione. Credo nella sinergia con l’amministrazione Rocca e con

l’assessore Angelilli. Come commissione Sviluppo economico ci saremo e

daremo il nostro contributo per la difesa di una risorsa importante

dell’industria laziale”.