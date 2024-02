(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Ue.Coop autorizza la libera e gratuita pubblicazione delle foto che ritraggono alcuni momenti dell’incontro di Ue.Coop con il Ministro Raffaele Fitto

29 Febbraio 2024

UECOOP, MINISTRO FITTO INCONTRA OLTRE 500 COOPERATIVE DI TUTTA ITALIA

Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si è confrontato ieri pomeriggio con oltre cinquecento delle 3mila Cooperative di tutta Italia nell’incontro organizzato da Ue.Coop a Palazzo Rospigliosi a Roma. L’appuntamento, che si è svolto in modalità in presenza e da remoto, è stata l’occasione per approfondire i temi legati ai settori produttivi della cooperazione quali ad esempio agricoltura, pesca, turismo, lavoro, abitazione, sociale, trasporti e cultura e le relative missioni previste dal PNRR. Presente il presidente di Ue.Coop Ettore Prandini.

“L’Italia è il primo Paese per obiettivi raggiunti nel PNRR in Europa. Ora dobbiamo continuare nell’attuazione dei progetti e nella programmazione delle risorse anche della Coesione in coerenza con il PNRR. Stiamo lavorando su strumenti che accelerano la spesa come Transizione 5.0, che punta a innovazione e efficienza energetica, o i contratti di filiera nel settore agroalimentare”, ha dichiarato nel suo intervento il Ministro.

“Con la Zes unica abbiamo semplificato – ha aggiunto Fitto -, ora con il meccanismo del credito d’imposta possiamo rilanciare l’economia del mezzogiorno. Con un quadro autorizzativo unico con tempi certi e maggiorazioni degli aiuti per tutto il territorio del Sud. Abbiamo dato risposte sulle aree interne, per le quali stiamo predisponendo un Piano strategico contro lo spopolamento e per il futuro. Puntiamo su digitalizzazione e giovani in aree ampie del Paese”.

Soddisfatto il presidente Prandini: “Le cooperative rappresentano un pezzo fondamentale del tessuto produttivo italiano. Puntiamo su digitalizzazione delle aree interne e sui servizi che le cooperative possono rendere ai cittadini anche dal punto di vista dell’inclusione, del welfare integrativo e della disabilità”.

L’Unione Europea delle Cooperative (Ue.Coop) è un’Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013. Rappresenta oggi oltre 3.400 cooperative che operano in tutti i settori della cooperazione (agricoltura, pesca, produzione lavoro, sociale, abitazione, cultura, turismo, ecc.), alle quali fanno capo oltre cinquecentomila soci, tra persone fisiche e giuridiche. Sin dalla sua costituzione, Ue.Coop ha inteso promuovere e sostenere la funzione sociale della cooperazione costituzionalmente riconosciuta e divenire, perciò, un riferimento effettivo per tutte le cooperative che, in un quadro di trasparenza e di legalità, si ispirano alla piena realizzazione della dignità dei soci e di chiunque usufruisca dei loro prodotti e servizi.

