Südtiroler Landtag – Mitteilungen vom 28.02.2024

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 **Südtiroler Landtag**

Landtag | 19:04 Uhr

III. GGA: Ja zu Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2024-2026

Stauder zum Vorsitzenden des Ausschusses gewählt, Deeg zur stellvertretenden Vorsitzenden, Foppa zur Schriftführerin. LGE der Landesregierung (“Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026 und andere Bestimmungen”) und LGE des Team K („Änderungen des Landesgesetzes vom 21. Januar 1987, Nr. 2, ‚Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol‘“) gebilligt

Volksanwaltschaft | 09:51 Uhr

Zum „Tag zur Beseitigung von Diskriminierung“ am 1. März – Garbin: „Ein Leben in Würde und ohne Benachteiligung für alle“

Anlässlich des Aktionstags haben Antidiskriminierungsstelle und die Vereinigung People First eine Social-Media-Kampagne initiiert, mittels welcher für Toleranz und gegen Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigungen geworben werden soll

[Weiterlesen ›](https://www.landtag-bz.org/de/pressemitteilungen/zum-tag-zur-beseitigung-von-diskriminierung-am-1-marz-garbin-ein-leben-in-wurde-und-ohne-benachteiligung-fur-alle-240228)

Südtiroler Landtag

Silvius-Magnago-Platz 6, 39100 Bozen

Website: [www.landtag-bz.org](https://www.landtag-bz.org)

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Südtiroler Landtag angemeldet haben.

[Im Browser öffnen](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/QsphvwAeAfGgZrpqrv0ZP28w9K-fqD6pFPFPBIMCwrvFcyKAewosYXhs11gYLTrWEdajEB6aC7DVvAF1q9EPkb_hdC0nJVetBmvkHZmt7-8kI0fUmiuRZI3kh8CHebJepf4eyby24uHEIokjZ5Orpo3U-4_D3E5DkfO-P2d1TYYv1qK-JIg4cy5qUydBAbi_5N5rNuxnpWDGIaMIVYknAtQKkIoc7OguZfxyj8KsDTiiQcs) | [Abbestellen](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/2t5qV5XrFGnY3hi9tZisz7n6tQK9gx3SIztw5FIaXqPvtyRJqMoz0wDrMtxNlUAsET-oMXNu9E6my162mwTVFcXFb5nkcEA2Yek-L9bQqJMKA4hGKthMrgqC-zjhZenaj_S7K2bchU48D1lnvR2uDQqT4-X4N5jOYjZHFj1S48EYspwRddZNe4aukJmRker_YnsmA71sbsLpfB5ujfpTPKGQI8y8x0xk22cn0afi5uOP6RME8u7yIGwmU6hA4mywrd8__-vaCnDWI0wc5g)

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Nutzen Sie bitte nicht die Antwort- Funktion auf diese E-Mail, sondern das [Kontaktformular,](https://www.landtag-bz.org/de/kontakte) um uns eine Nachricht zukommen zu lassen.