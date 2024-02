(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 *LEGA, FEDRIGA: PER ZAIA MEGLIO LEGA NORD? IDEA AUTONOMIA INSITA ANCHE IN

QUESTA LEGA, SUO VALORE E’ GRANDE OPPORTUNITA’ ANCHE PER MEZZOGIORNO*

Zaia ha detto che preferisce la Lega Nord alla Lega? “L’idea di autonomia è

insita nella Lega, anche in questa Lega. Il valore dell’Autonomia è una

grande opportunità anche per il mezzogiorno, dobbiamo rafforzare sempre di

più il messaggio di Autonomia che diamo a tutto il Paese”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Massimiliano Fedriga, presidente del

FVG e della Conferenza delle Regioni, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo

Iacchetti.

