[CS] Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP: dalla filiera certificata 60 mln di valore al consumo

(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 Consorzio di tutela: “nel futuro promozione europea e ricerca per lo sviluppo sostenibile”

Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP: dalla

filiera certificata 60 mln di valore al consumo

CSQA confermato per i controlli sulle oltre 20mila tonnellate della filiera

certificata composta da vivaisti, produttori, intermediari e confezionatori

L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) dei prodotti

agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf) ha

rinnovato per i prossimi tre anni l’autorizzazione a CSQA ad effettuare i controlli per

l’Indicazione Geografica Protetta Cipolla Rossa di Tropea Calabria.

Un prodotto rappresentativo del paniere dei prodotti tutelati della Calabria, una regione che esclusivamente in ambito food – può vantare 21 prodotti DOP IGP per un valore economico

pari a 30 milioni € di valore alla produzione generato dal lavoro di 1.634 operatori

(Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2023).

Molto apprezzata già nel Medioevo e nel Rinascimento, la Cipolla Rossa di Tropea

Calabria IGP può contare oggi su una filiera da 20mila tonnellate di produzione

certificata — di cui circa il 20% destinate alla trasformazione — e 170 operatori in grado

di generare 60 milioni € di valore al consumo.

Dal 2008 il Consorzio di tutela Cipolla Rossa di Tropea salvaguardia e valorizza

questa eccellenza con attività in diversi campi con l’obiettivo far crescere la filiera e portare

valore a tutti gli operatori, dai produttori ai confezionatori. Sono infatti attive progettualità

in ambito promozione e comunicazione a livello nazionale e internazionale – dalle

grandi fiere ai media specializzati – così come in ambito di turismo enogastronomico in

collaborazione con gli operatori del territorio – la “Tropea Experience” – e di controlli e

vigilanza nei punti vendita e sul web. Per il prossimo futuro sono pronti a partire attività

di promozione legate ai bandi europei “Agrip”, anche in collaborazione con altri prodotti

ortofrutticoli calabresi e italiani DOP IGP, e soprattutto progetti di ricerca indirizzati alla

sostenibilità e alla soluzione delle criticità legate ai cambiamenti climatici.

La scelta di riconfermare CSQA, dopo i primi tre anni, è stata dettata dalla volontà di portare a

compimento una nuova metodica di controllo, come afferma Giuseppe Laria, Presidente del

Consorzio di tutela: “Nell’era dell’intelligenza artificiale, anche nella delicata fase dei

controlli, è necessario cercare di garantire tempestività e precisione nella rilevazione dei dati di