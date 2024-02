Invito Conf. Stampa 29 febbraio mostra GIACOMO MATTEOTTI al Museo di Roma Palazzo Braschi

(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 INVITO STAMPA

La S.V. è invitata alla

Conferenza Stampa e visita in anteprima della Mostra

GIACOMO MATTEOTTI

VITA E MORTE DI UN PADRE DELLA DEMOCRAZIA

In occasione del Centenario della morte, il Museo di Roma Palazzo Braschi

ospiterà dal 1° marzo al 16 giugno 2024 la grande mostra che ripercorrerà la vita,

il percorso politico e l’omicidio del leader socialista

A cura di Mauro Canali con la direzione e il coordinamento generale di Alessandro Nicosia

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO | ORE 12.00

Sala Conferenze, Museo di Roma Palazzo Braschi

Piazza S. Pantaleo 10, Roma

Introduce e coordina

Miguel Gotor

Assessore alla Cultura di Roma Capitale

Intervengono

Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma Capitale

Ilaria Miarelli Mariani

Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina

Alessandro Nicosia

Organizzatore della Mostra

Ernesto Fürstenberg Fassio

Presidente di Banca Ifis – main sponsor

Mauro Canali

Curatore della mostra

Inoltre interverrà per un saluto

Antonio Tedesco

Direttore Fondazione Pietro Nenni – in rappresentanza dei numerosi prestatori