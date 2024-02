(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 SICUREZZA LAVORO. MALAGOLA (FDI): BENE INFORMATIVA DI CALDERONE IN CDM

“Dall’informativa che il Ministro del Lavoro Calderone ha reso oggi in Consiglio dei Ministri emerge l’assoluta priorità del governo in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Inasprimento delle sanzioni, maggiore coordinamento dei controlli, allargamento degli organici ispettivi e soprattutto potenziamento dei percorsi formativi per imprese e lavoratori: sono questi i pilastri di un robusto piano di interventi da parte del governo, affinché non non si ripetano fatti come quello di Firenze e venga preservata la dignità del lavoro e dei lavoratori”. Lo dice Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Lavoro alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati