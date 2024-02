(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 CODICE STRADA. RUSSO (FDI),OK A EMENDAMENTO CONTRO TRASPORTO PASSEGGERO PER PRINCIPIANTI PATENTI MOTO

“Tra gli emendamenti al disegno di legge sul Cds, definitivamente licenziato oggi in Commissione Trasporti alla Camera, in attesa dell’approvazione in Aula il primo marzo, e dopo 3 mesi di confronto su oltre 700 emendamenti, vi è quello che impedisce a chi aspira al conseguimento delle patenti AM, A1, A2 e A, di poter trasportare un passeggero. Si tratta di una norma di buon senso che insieme al gruppo di FdI non potevo che sostenere, dopo aver audito le associazioni di categoria che ci hanno parlato di un inspiegabile vuoto normativo che miete vittime sulla strada, tanto più che chi si accinge a prendere una patente AM o A1 il più delle volte è un adolescente. È assurdo che fino ad oggi chi si esercitava con foglio rosa, e quindi principiante, potesse portare con sè una persona a bordo, mettendo in pericolo sè e l’altra persona, quando poi quella stessa facoltà, in forza della conclamata inesperienza, è correttamente inibita nell’acquisizione di qualsiasi altra tipologia di patente”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.

