(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Bari

COMUNICATO STAMPA

20/02/2024

GDF BARI: AVVISO INDIZIONE CONFERENZA STAMPA. EVASIONE FISCALE PER 33

MILIONI E SEQUESTRI PER 5 MILIONI DI EURO.

Nel corso di una conferenza stampa che si terrà in data odierna, alle ore 10:00, presso il Palazzo di Giustizia,

presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari, Dott. Roberto Rossi, sarà illustrata una rilevante attività

investigativa delegata ai finanzieri del Comando Provinciale di Bari a contrasto di uno strutturato meccanismo di

evasione fiscale, posto in essere da diversi odontoiatri.

All’esito delle indagini sono stati sequestrati beni per un valore di circa 5 milioni di euro ed è emersa, ai fini

delle imposte dirette, una base imponibile sottratta a tassazione per circa 33 milioni di euro.