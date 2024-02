(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 *Fina(Pd) ricorda in Aula del Senato Franco Marini. Dal sindacato alla

politica il cammino del ‘lupo marsicano’*

“Lo scorso 9 febbraio è stato l’anniversario della morte del Presidente

emerito del Senato Franco Marini del quale va ricordata l’autorevolezza e

lo spirito costituzionale con cui ha saputo presiedere questa aula. Franco

Marini, con la sua passione autentica ha coniugato l’uomo di parte con

l’uomo delle Istituzioni, sempre capace delle più avanzate mediazioni per

il bene comune. Ha sempre ricercato l’unità e lavorato per essa, nel

partito come nei ruoli che ha ricoperto. Equità, giustizia sociale, dignità

del lavoro sono state una ragione di vita per il ‘lupo marsicano’ da quando

girava la Marsica per raggiungere i luoghi di lavoro e di lotta sindacale”.

Lo ha detto il senatore abruzzese del Pd Michele Fina, tesoriere nazionale

del Pd.

“Il suo impegno sindacale – ha continuato Fina – è stato una tappa di un

lungo cammino che proseguirà nelle istituzioni. Da Ministro del Lavoro,

infatti, darà alla luce la legge 460 del 1992, con l’introduzione di

ammortizzatori sociali e sostegno all’occupazione”. “Una vita da

combattente – ha aggiunto – e uomo delle Istituzioni. Credeva nei partiti,

nella militanza, nell’impegno, nella partecipazione, nella politica

popolare in grado di stare fra le persone, in grado di farsi capire sempre

dalle persone. Sarebbe stato un grande Presidente del Consiglio. Sarebbe

stato un grande Presidente della Repubblica. Purtroppo ciò non è avvenuto

ma Franco Marini ci ha lasciato in eredità una vita sindacale e politica

feconda come potrebbero ricordarci la senatrice Annamaria Furlan prima

donna segretaria generale della Cisl e Dario Franceschini, il più

importante allievo, figlio politico e amico”.

Roma, 14/02/2024

*Dott. Saverio Gileno*