(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 *Bussolengo, l’inaugurazione della Fiera di San Valentino si terrà presso

l’ex bocciodromo*

Viste le previsioni meteo per la giornata di sabato, l’inaugurazione della

313° fiera di San Valentino a Bussolengo in programma il 10 febbraio si

terrà all’interno dell’ex bocciodromo, anziché in Piazza XXVI Aprile, con

la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo

Appuntamento *sabato 10 febbraio alle 10:30 presso la Sala polivalente

dell’ex bocciodromo in Strada San Vittore 1, Bussolengo. *

*P e n s i e r o v i s i b i l e*

via Milani, 5d

37124 Verona

http://www.pensierovisibile.it