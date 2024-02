(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 AMORESE A CONVEGNO ‘IL POTERE DELL’ENERGIA’: SERVE MIX DI FONTI SENZA SCHEMI IDEOLOGICI

“Il tema dell’energia va affrontato senza schemi ideologici ed è con questo spirito che abbiamo pubblicato il quinto numero della rivista ‘Partecipazione’, proprio dedicato a questo argomento. Il bene di questa nazione è il mix di fonti energetiche, dal nucleare alle rinnovabili e, con i maggiori player in tema energetico nazionale, abbiamo affrontato questo tema in termini pragmatici ma anche con chiari riferimenti di tipo culturale”. Lo ha detto Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura a Montrecitorio ed editore della rivista, introducendo il convegno “Il potere dell’energia”, organizzato alla sala Matteotti della Camera dei Deputati alla presenza di molti esponenti di primo piano del settore, tra cui coloro che hanno contribuito con propri approfondimenti alla rivista. Dopo l’intervento del deputato di Fdi Francesco Filini, responsabile del programma del partito, il convegno è entrato nel vivo con il focus dal titolo “Energia” curato e introdotto da Gian Piero Joime, docente all’Università Gugliemo Marconi, a cui hanno partecipato Francesco Carlesi, Presidente Istituto Stato e Partecipazione; Paolo Arrigoni, Presidente Gse; Gianluca Artizzu, Ceo Sogin, Riccardo Casale, già Ceo Sogin e Ansaldo Nucleare ed ex Euratom; Nicola Lanzetta, Direttore Italia del Gruppo Enel; Fabio Massimo Frattale Mascioli, Università La Sapienza.

