UNIBO-INAF RICERCA. Tracciato per la prima volta il più vasto campo magnetico all’interno degli ammassi di galassie

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Tracciato per la prima volta il più vasto campo magnetico all’interno degli

ammassi di galassie

Grazie a una tecnica innovativa, un gruppo internazionale di ricerca è riuscito a tracciare

gli enigmatici campi magnetici che permeano cinque colossali ammassi di galassie,

incluso il monumentale El Gordo, risalente a quando l’universo aveva circa 6,2 miliardi

di anni, poco meno di metà della sua età attuale

Un gruppo internazionale di ricerca è riuscito a tracciare per la prima volta il più esteso

campo magnetico all’interno di un ammasso di galassie. L’ammasso in questione è

quello di “El Gordo”, il più massiccio mai osservato a grandi distanze, risalente a quando

l’universo aveva circa 6,2 miliardi di anni, poco meno di metà della sua età attuale. I

risultati – pubblicati su Nature Communications – offrono nuove fondamentali

indicazioni per la comprensione della composizione e del processo di evoluzione degli

ammassi di galassie.

“I risultati che abbiamo ottenuto pongono le basi per nuove importanti esplorazioni, su

scale che fino ad ora erano inaccessibili”, dice Annalisa Bonafede, professoressa al

Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, tra gli

autori dello studio. “Riuscire ad approfondire i misteri del magnetismo ci può aiutare a

comprendere meglio i suoi effetti sull’evoluzione della struttura a grande scala

dell’Universo”.

Formati da enormi quantità di galassie, di gas e di misteriosa materia oscura, gli

ammassi di galassie sono gli elementi centrali che compongono la più grande struttura

del nostro Universo: la ragnatela cosmica.

Questi ammassi non sono però solo ancore gravitazionali attorno a cui si raccolgono

grandi quantità di materia, ma anche spazi dinamici profondamente influenzati dal

magnetismo. I campi magnetici che si trovano all’interno degli ammassi di galassie sono

infatti cruciali per modellare l’evoluzione del gas contenuto in questi giganti cosmici:

dirigono i flussi termici e di accrescimento e sono fondamentali sia per accelerare che

per confinare le particelle cariche ad alta energia e i raggi cosmici.

Le grandi distanze a cui si trovano gli ammassi di galassie e le complesse interazioni

tra flussi di gas che avvengono al loro interno rendono però estremamente difficile

riuscire a mappare i campi magnetici su scale così vaste.

Per riuscirci, gli studiosi hanno applicato una tecnica innovativa – nota come

“Synchroton Intensity Gradients (SIG)” – sviluppata dal gruppo di ricerca dell’Università