PINOCCHIO di Collodi Teatro del Carretto dal 6 all’11 febbraio – Souvenir de Kiki Con Manuela Kustermann dal 13 al 18 febbraio

dal 6 all'11 febbraio

dal martedÏ al venerdÏ h 21, sabato h 19 e domenica h 17

PINOCCHIO di Collodi

Adattamento e regia Maria Grazia Cipriani

Scene e costumi Graziano Gregori

Attori Giandomenico Cupaiuolo, Elsa Bossi, Giacomo Pecchia, Giacomo Vezzani, NicolÚ Belliti, Carlo Gambaro, Ian Gualdani, Filippo Beltrami

Suoni Hubert Westkemper

produzione compagnia Teatro del Carretto

organizzazione MAT-Movimenti Artistici Trasversali

durata: 80í guarda il trailer https://www.youtube.com/watch?v=v8R9KLpRKZc

Pinocchio ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:

Premio E.T.I. “Gli Olimpici del Teatro” allo scenografo Graziano Gregori

Premio del pubblico come miglior spettacolo al XIX Baltic House International Theatre Festival a San Pietroburgo

Note di regia

ìHo pensato di fabbricarmi un bel burattino di legno. Il burattino deve ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali.î

Geppetto, misteriosamente custodendo nel suo corpo una scelta da adolescente, sogna di fabbricarsi un burattino meraviglioso e di girare con costui il mondo: viaggio da clown, da circo, avventuroso e illusionistico. Pinocchio fa suo il sogno di Geppetto. Per realizzare quel sogno, egli dovr‡ toccare il fondo della sua sventura, fino a quando, trasformato in somaro, sar‡ Stella della danza nel circo del Paese dei Balocchi e rischier‡ di diventare una pelle di tamburo per la banda. Pinocchio Ë gi‡ riconosciuto come fratello dalle marionette del Teatro di Mangiafuoco: il suo ingresso trionfale nel mondo di quelle Maschere immortali sembra un battesimo ufficiale.

____________________________

dal 13 al 18 febbraio 2024

dal martedi al venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

Souvenir de Kiki

da ìDiario di una modellaî di Kiki di Montparnasse

drammaturgia, immagini e regia Consuelo Barilari

Con Manuela Kustermann

Le voci di Hemingeway, Soutine, Man Ray, Fujita

sono di Roberto Alinghieri, Fabrizio Matteini, Noureddine e David Gallerello

Luci Liliana Iadeluca, Suono e editing video Claudio Maccagno,

Proiezioni video Gianluca De Pasquale, Elementi scenici Cri Eco,

Costume Francesca Parodi, Istallazione ìLibellusî Marzia Migliora e Ilenia Corti

produzione Schegge di Mediterraneo, Festival dell’Eccellenza al Femminile

in collaborazione con La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

durata 80í

Nel 1922 Alice Prin alias Kiki di Montparnasse fu proclamata regina di Parigi. Icona delle avanguardie artistiche del Novecento, musa di una rivoluzione senza pari al fianco di Picasso, Modigliani, Cocteau, Soutine, Fujita, Man Ray, Kiki fu anche cantante, attrice, pittrice.

Pochi anni dopo uscÏ il suo diario, con uníintroduzione di Ernest Hemingway: ´Se siete stanchi dei libri scritti dalle signore scrittrici díoggigiorno, eccovi un libro scritto da una donna che non fu mai una signora. Per circa dieci anni, come spesso capita, Kiki fu lÏ lÏ per essere una regina, ma questo naturalmente Ë molto diverso dallíessere una signoraª. ´Kiki aveva un bel viso e ne aveva fatto uníopera díarte. Aveva un corpo meraviglioso e una bella voce; fu uníicona e certamente dominÚ líepoca di Montparnasse pi˘ di quanto la Regina Vittoria non abbia dominato líepoca vittorianaª.

