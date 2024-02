Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, il Comune di Como incontra gli studenti

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Como, 6 febbraio 2024 – In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio, il Comune di Como ha organizzato per il 6 e 7 febbraio degli incontri con le classi quinte delle scuole primarie di Como per consegnare il volume /SOCIAL o DIS-SOCIAL? Misura il tuo modo di stare (bene) nella rete/.

Da martedì 6 febbraio il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e il vicesindaco e assessore alle Politiche educative del Comune di Como, Nicoletta Roperto, incontreranno gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio insieme con il giornalista e scrittore Roberto Alborghetti, autore del libro /SOCIAL o DIS-SOCIAL?/ Alborghetti dialogherà con alunne e alunni in particolare sul tema “Ma che cosa vuole dire essere /social/ e non dis-/social/?”.

Il volume, edito da /Funtasy, le edizioni del divertimente/, è una coinvolgente guida per accompagnare gli under 14 nella navigazione web e vuole invitare ragazze e ragazzi a misurare il modo di stare (bene) nella rete.

Per ulteriori informazioni: https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/hjcncq/h0aexl/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLmNvbW8uaXQvaXQvc2Vydml6aS9zY3VvbGEtZS1lZHVjYXppb25lL3Byb2dldHRpLWUtc2Vydml6aS1wZXItbGUtZmFtaWdsaWUtZS1pLXJhZ2F6emkvaW5zaWVtZS1wZXItc3RhcmUtYmVuZS1uZWxsYS1yZXRlLw?_d=915&_c=41b11dd2 [1]

——————————————————————————

Servizio Comunicazione – Comune di Como

22100 Como

https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/hjcncq/h0aexl/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5jb211bmUuY29tby5pdA?_d=915&_c=f0c470b3

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui [2]

[1] https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/hjcncq/h0aexl/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLmNvbW8uaXQvaXQvc2Vydml6aS9zY3VvbGEtZS1lZHVjYXppb25lL3Byb2dldHRpLWUtc2Vydml6aS1wZXItbGUtZmFtaWdsaWUtZS1pLXJhZ2F6emkvaW5zaWVtZS1wZXItc3RhcmUtYmVuZS1uZWxsYS1yZXRlLw?_d=915&_c=ec5070e1

[2] https://ufficio-stampa.comune.como.it/upr/pmwyfc/h0aexl/unsubscribe?_m=hjcncq&_t=acebd948