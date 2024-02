FANTASANREMO: BONUS SOLIDALE ACTIONAID, FIORELLA MANNOIA È LA PRIMA A DONARE AL DIRETTORE D’ORCHESTRA UN FIORE

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 FANTASANREMO 2024

BONUS SOLIDALE ACTIONAID, FIORELLA MANNOIA È LA PRIMA A DONARE AL DIRETTORE D’ORCHESTRA UN FIORE

Donare un fiore ai maestri che dirigono l’orchestra rappresenta il riconoscimento del valore e dell’impatto positivo che l’istruzione ha nella vita di ogni bambino.

ActionAid è charity partner di FantaSanremo che ha scelto di sostenere il diritto all’istruzione di bambini e bambine in Italia e nel mondo, fra cui la comunità di Nyanza in Ruanda, a cui donerà strumenti musicali e materiale scolastico.

Anche i singoli giocatori potranno sostenere la causa facendo direttamente una donazione ad ActionAid.

Link al sito per donare

6 febbraio 2024 – Con la prima serata del Festival di Sanremo è entrato ormai nel vivo anche FantaSanremo che vede ActionAid charity partner dell’iniziativa. Stasera, a scegliere per prima il bonus solidale donando al direttore d’orchestra un fiore è stata Fiorella Mannoia.

“Grazie a Fiorella Mannoia e agli artisti che doneranno un fiore al direttore d’orchestra. È un gesto molto semplice, ma rappresenta per noi un modo per portare anche sul palco più importante della musica italiana un tema fondamentale per ActionAid come il diritto all’istruzione per tanti bambini e bambine” afferma Lorenzo Eusepi, Vice Segretario Generale ActionAid Italia.

Come già accaduto lo scorso anno, nel regolamento della competizione è dedicato un bonus solidale ad ActionAid. Ogni volta che un artista, come per prima ha fatto Fiorella Mannoia, donerà uno o più fiori al direttore o alla direttrice d’orchestra il team di FantaSanremo assegnerà il bonus solidale ActionAid facendo così guadagnare punti extra alle squadre che lo avranno scelto.

Inoltre, i giocatori di Fantasanremo potranno garantire il diritto all’istruzione a migliaia di bambini e bambine in Italia e nel mondo, facendo una o più donazioni. Le donazioni possono essere effettuate sul sito ActionAid dedicato, raggiungibile dal sito e app del FantaSanremo, ed è possibile scegliere di donare anche attraverso PayPal, partner tecnico di ActionAid in questa iniziativa.