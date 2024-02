Comunicato Stampa – Promozione turistica e valorizzazione del territorio: il Comune di Voghera ha partecipato alla BIT 2024

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Gentili Giornalisti,

In allegato foto e Comunicato Stampa sulla partecipazione del Comune di Voghera alla BIT 2024, con le dichiarazioni del sindaco Paola Garlaschelli e dell’assessore Maria Cristina Malvicini, con richiesta di pubblicazione.

Cordialmente.

Promozione turistica e valorizzazione del territorio:

il Comune di Voghera ha partecipato alla BIT 2024

Il Comune di Voghera ha partecipato all’edizione 2024 della BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano. Nello stand della Camera di Commercio di Pavia, in rappresentanza dell’Ente, era presente la dottoressa Simona Guioli, direttrice del Museo di Scienze Naturale “G.Orlandi”.

La BIT, che si è svolta nel quartiere fieristico milanese, rappresenta la manifestazione più importante a livello nazionale che punta a mostrare le migliori offerte del mercato turistico nostrano ed internazionale . L’evento, dedicato agli operatori del settore, ha proposto offerte per l’estate, la presentazione di mete per il weekend, in Italia e all’estero, varie tipologie turistiche, le novità del settore e numerosi workshop . In questa cornice il Comune di Voghera ha potuto mettere in vetrina i propri punti di forza anche grazie alla realizzazione di un flyer informativo incentrato sulla storia, sui luoghi di maggiore interesse, sui prodotti tipici e sui personaggi celebri che hanno scritto le pagine più importanti della storia della città.