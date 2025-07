(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi, Bonelli: “Trump dichiara guerra al mondo e vuole darci cibo USA

carico di veleni. Meloni venga subito in Parlamento a riferire.”

“Alla fine l’ha fatto! Trump come un estorsore e dichiarando guerra al

mondo intero, ha firmato la lettera per l’introduzione di dazi al 30%

sull’Europa, creando le condizioni per un disastro economico e sociale. Ora

l’Europa deve reagire con controdazi sui prodotti americani e tassare i

profitti delle Big Tech.

Il governo Meloni blocchi subito la promessa di acquisti di GNL e armi USA

fatta a Trump nell’incontro avuto a Washington lo scorso aprile”

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS e co- portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“Questa destra globale vuole impoverire la nostra economia e il nostro

popolo, e Giorgia Meloni non è in grado di difendere gli interessi

nazionali, avendo dimostrato di essere la procuratrice degli affari di

Trump in Italia e in Europa.

Quello che vuole Trump è portare i prodotti americani come carne e

alimentari, pieni di ormoni e pesticidi che in Europa sono vietati a tutela

della salute. Quei prodotti li mangi Trump! Per questo motivo, nei mesi

scorsi abbiamo lanciato :https://trumptax.eu/, per una scelta consapevole

negli acquisti.

Meloni non può più fuggire venga in parlamento a riferire perché la sua

politica estera è stata un fallimento tra bresaola e genuflessioni

“conclude.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE