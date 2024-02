[acspro] [CRUmbria-News] QT 6 “Endocrinologia e diabetologia spostate dall’ospedale di Terni a Perugia”

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 A Paparelli (Pd) risponde assessore Coletto: “in Umbria ci sono due

strutture complesse, una nell’Azienda ospedaliera di Terni e una in quella

di Perugia”

(Acs) Perugia, 6 febbraio 2024 – Nella sessione ‘Question time’ della

seduta consiliare odierna, il consigliere Fabio Paparelli (Pd) ha chiesto

alla Giunta regionale e, nello specifico, all’assessore Luca Coletto “se

corrisponde al vero la volontà di accorpamento della struttura complessa di

endocrinologia e diabetologia nutrizione clinica ex strutture ospedaliera in

un’unica struttura complessa universitaria; e se corrisponde al vero la

volontà di collocare tale struttura a Perugia, come unica struttura

complessa regionale”.

Illustrando l’atto in Aula Paparelli ha detto che “l’ospedale di Terni

rischia di perdere delle strutture d’eccellenza. Con l’approvazione del

nuovo atto di programmazione della rete ospedaliera regionale, deliberato lo

scorso 28 dicembre dalla Giunta, l’azienda ospedaliera di Terni sta per

perdere endocrinologia–diabetologia e dietologia-nutrizione clinica. Il

combinato disposto tra il paragrafo 5 del provvedimento, da cui emerge come

la disciplina denominata ‘malattie endocrine, nutrizione e ricambio’

sarà riunificata sotto la direzione di un’unica struttura complessa, e la

Tabella C di pagina 50, con cui si attribuisce la stessa materia

all’azienda ospedaliera di Perugia, rende concreto il rischio dello scippo

di competenze che sta per essere compiuto nei confronti dell’ospedale di

Terni. E questo nonostante l’assessore Coletto ad una mia interrogazione

del dicembre 2021, aveva risposto che a Terni non sarebbe stata posta in

essere ‘alcuna riorganizzazione aziendale, permanendo attive le due

strutture complesse ospedaliere di endocrinologia e di diabetologia,

dietologia e nutrizione clinica’. Invece non sembra essere così,

nonostante l’ultimo atto della Giunta sembra contraddittorio. Per Terni

sarebbe un altro colpo durissimo, considerato il fatto che stiamo parlando di

un punto di eccellenza regionale che, a partire dal 2014, svolge

un’attività preziosa rispetto a patologie sempre più diffuse e pericolose

specie per il binomio obesità-diabete. La scelta di demolire la struttura

per portarla a Perugia non tiene conto neppure degli atti di indirizzo votati

unanimemente del Comune di Terni nel 2020 per mantenere integralmente

l’identità del sevizio della struttura complessa di dietologia, nutrizione

clinica e diabetologia e dall’altro quella di endocrinologia”.

L’assessore Coletto ha risposto che “in Umbria ci sono due strutture

complesse, una nell’Azienda ospedaliera di Terni e una in quella di

Perugia. Le strutture complesse di Terni erano già destinate nella

programmazione precedente a confluire in un’altra: nel 2015 era previsto

che diabetologia e nutrizione clinica confluissero in endocrinologia. Nel

2016 per Terni compariva una sola struttura complessa dietetica a

diabetologia. Quindi era già previsto dalla delibera del 2016 che diventasse

una struttura unica. Nell’attuale programmazione è stata mantenuta una

struttura complessa confermando la programmazione precedentemente. Nella

convenzione con l’Università la struttura di endocrinologia è stata

prevista a direzione universitaria. Quindi corrisponde a verità che c’è

un’unica struttura regionale? No, non è così. Sono state previste due

strutture complesse, una a Perugia e una a Terni”.

Nella sua replica Paparelli ha detto che “non rimangono due strutture

complesse ma con il protocollo con l’Università c’è stata una

moltiplicazione delle strutture complesse. A Terni è accorpata a

endocrinologia, è diventata un doppione, alla faccia della semplificazione

sbandierata sul protocollo di intesa, che è stato una mera spartizione delle

apicalità tra Regione e Università, alla faccia del merito. Abbiamo messo

in campo un sistema rigido, che impoverisce la sanità umbra e in particolare

quella ternana”. DMB/

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76583