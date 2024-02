(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 Segreteria Provinciale Ugl Matera

Ugl Matera:”A rischio la tenuta occupazionale di 500 dipendenti CallMat”.

“A rischio la tenuta occupazionale di un’azienda materana che rappresenta

circa 500 famiglie, lavoratori che rischiano il posto di lavoro al call

center CallMat dopo il taglio di volumi di traffico annunciati da Tim”.

Lo rendono noto il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano

unitamente alla Segretaria Provinciale Ugl Tlc, Cosimina Saracino.

I sindacalisti affermano che, con una nota appena pervenuta dalla direzione

CallMat “è stato richiesto alle OO.SS. relativa disponibilità per un

incontro urgente in relazione alla pianificazione inoltrata dalla

committente Tim Spa per il perimetro CallMat, dove i volumi previsti non

consentono il mantenimento del perimetro attualmente impiegato nella sede

di Matera. Tutte le leve operative sembrerebbero che siano state già

attivate al fine di mitigare l’eccedenza di risorse, ma alla luce di quanto

emerso dalle ultime comunicazioni con la committente, le stesse non

risultano ormai più efficaci e sufficienti alla gestione degli esuberi. La

CallMat rileva inoltre una consistente preoccupazione, anche da noi

abbondantemente condivisa, per l’intero perimetro del Gruppo in riferimento

a tutte le attività di Customer Care dalla CallMat erogate per conto del

committente Tim. Le organizzazioni sindacali nazionali di categoria domani,

6 febbraio saranno ricevute al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

dove porteranno tale vertenza in discussione a livello nazionale. Noi come

Ugl Matera fin d’ora sollecitiamo le istituzioni locali, il prefetto di

Matera e la regione Basilicata affinché si vigili su quanto di preoccupante

potrebbe accadere. Faremo tutto ciò che possiamo per far rientrare questo

allarme, affermando già da adesso – aggiungono i segretari Ugl – di non

accettare che nel sito materano si perdi un solo posto di lavoro e venga

tutelato tutto il sito di Matera. L’Ugl Matera evidenzia come questo taglio

che vorrebbe operare Tim sia giunto alquanto inaspettato, in quanto ci si

attendeva addirittura un incremento delle stesse. Riteniamo – concludono

Saracino e Giordano – che a tal fine debba anche attivarsi la Regione

Basilicata alla quale chiederemo un incontro per sollecitare tutte le

azioni possibili e necessarie per evitare questa ennesima grave crisi

occupazionale”.

Matera, 05 febbraio

2024