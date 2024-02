(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 05/02/2024

Cordoglio all’Università di Siena per la scomparsa di Antonio Paolucci, illustre storico dell’arte

Aveva insegnato Museografia presso la sede di Arezzo dell’Università di Siena

Il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra esprime il cordoglio, suo e della comunità accademica, per la scomparsa di Antonio Paolucci, illustre storico dell’arte. Paolucci per dieci anni, dal 1997 al 2007, ha insegnato Museografia nel corso di laurea in Scienze per i Beni culturali dell’allora facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo.

È stato Ministro per i Beni Culturali e Ambientali dal 1995 al 1996 nel governo Dini, Soprintendente ai Beni Artistici e Storici, prima a Venezia, poi a Verona, Mantova e infine a Firenze, dove è stato Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, per poi passare alla Soprintendenza speciale per il Polo Museale Fiorentino ed essere nominato anche Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana.

Paolucci ha chiuso la carriera come Direttore dei Musei Vaticani. Curatore di numerose mostre, Paolucci è stato autore di molteplici saggi scientifici su cataloghi e riviste specializzate oltre che di monografie, in particolare sulla pittura italiana del Quattrocento e del Cinquecento.

Nell’anno 2009 gli fu conferita la cittadinanza onoraria dalla città di Arezzo.

