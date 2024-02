(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, Valsugana vince il big match con Villorba, Capitolina in testa al Girone Playout

04 Febbraio 2024

SERIE A ELITE FEMMINILE, VALSUGANA VINCE IL BIG MATCH CON VILLORBA, CAPITOLINA IN TESTA AL GIRONE PLAYOUT

Roma – Il secondo turno della seconda fase della Serie A Elite Femminile regala partite combattute e risultati importanti nella definizione delle classifiche del Girone Playoff e del Girone Playout.

Il big match di giornata viene vinto da Valsugana, che prosegue nel percorso netto ottenendo altri 5 punti, uscendo vincitrice da Villorba con il risultato di 5-32. Nell’altro incontro del gruppo che sancirà le finaliste del campionato, il Cus Milano batte Colorno 23-19.

In testa al Girone Playout si piazza invece la Capitolina, che batte per 20-19 il Cus Torino e mette punti importanti per allontanarsi dall’ultimo posto, che vale la retrocessione e che al momento è occupato da Calvisano, ancora alla ricerca della prima vittoria e del primo punto del campionato, sconfitto oggi da Treviso col risultato di 36-12.

Ora il campionato si fermerà per lasciare spazio alle partite delle franchigie femminili: riprenderà nel weekend del 17-18 febbraio.

Serie A Elite Femminile – II fase – II giornata

Domenica 4 febbraio 2024

Girone Playoff

Arredissima Villorba v Valsugana Rugby Padova 5-32 (0-5)

CUS Milano Rugby v Furie Rosse Rugby Colorno 23-19 (4-1)

Classifica: Valsugana Rugby Padova 10; Arredissima Villorba e CUS Milano Rugby 4; Furie Rosse Rugby Colorno 1

Girone Playout

Unione Rugby Capitolina v Iveco Cus Torino 20-19 (4-1)

Benetton Rugby Treviso v Calvisano Rugby 36-12 (5-0)

Classifica: Unione Rugby Capitolina 8; Iveco Cus Torino 6; Benetton Rugby Treviso 5; Calvisano Rugby 0.

Villorba, domenica 4 Febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, II giornata II fase

Arredissima Villorba Rugby v Valsugana Rugby Padova 5-32 (5-17)

Marcatori: p.t m. 5’ Rasi tr. Sillari (0-7); c.p. 25’ Sillari (0-10); m. 30’ Barattin (5-10); m. Ostuni Minuzzi tr. Sillari (5-17); s.t. Cp. 9’ Sillari (5-20); m. 21’ Rasi tr. Sillari (5-25); 38’ m. Gai tr. Sillari (5-32).

Arredissima Villorba Rugby: Capomaggi, Busana (9’ Bonotto), Muzzo, Busato, D’Incà, Cavina M. (36’ st. Brugnerotto), Barattin (cap), Pin, Triolo, Bragante (18’ st. Boso), Frangipani, Parise (9’ Copat), Stecca (st. 38’ Pegorer), Puppin (9’ Gurioli), Crivellaro (38’ st. Abiti).

All. Tommasini

Valsugana Rugby Padova: Zampieri; Ostuni, Sillari, Stevanin, Rasi (32’ st Zeni); Bitonci (20’ st. Cheval), Stefan (38’ st. Visman); Giordano, Tonellotto, Margotti, Costantini (5’ st. Veronese); Della Sala; Fortuna (5’ st. Gai), Cerato (st. 2’ Vecchini), Jeni (22’ st. Benini).

All. Bezzati

Arbitro: Smussi Beatrice.

Assistenti: Giordani Michela, Cusano Ferdinando.

Cartellini: p. t. 35’ Giallo Cerato (VAL); 20’ s.t. Giallo Gurioli (VIL).

Calciatori: Sillari 5/7 (VAL); Busana 0/1 (VIL).

Note: Pomeriggio soleggiato circa 200 spettatori

Milano, Bicocca Stadium – domenica 4 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, II giornata girone playoff

CUS Milano v Rugby Colorno 23-19 (p.t.10-0)

Marcatori: pt: 2’ m Turolla tr.Verocai (7-0); 33’ cp Verocai (10-0); st.43’ m Antonazzo tr. Mannini (10-7); 46 cp Verocai (13-7); 55’ m Cavina Gaia tr Verocai (20-12); 68’ cp Verocai ( 23-12); 80’ m Antoniazzo tr Borja ( 23-19)

CUS Milano: Verocai; Mora ( 65’ Curto), Barachetti, Severgnini ( 42’ Corsini, 50’ Maffia), Cavina; Paganini, Bulanti; Cavina Giulia ( 73’ Galleani), Satragno, Ivashchenko, ; Elemi ( c), Pagani; Cassaghi, Fernandez, Turolla.

A disposizione: Logoteta, Giampaglia, Comazzi, Calini.

All. Rigosa

Rugby Colorno: Buso; Serio (45’ Ruggio), Catellani, Corradini; Bonaldo ( 68’ Bertelé ); Mannini (45’ Borja), Capurro; Locatelli (c), Boledi (42’ Tedeschi), Jelic (42’ Antonazzo); Fernandez ( 54’ Casolin) Prosperococco (45’ Carnevali); Dosi, Cheli, Cuoghi ( 68’Francillo).

All. Mordacci

Arb. Maria Giovanna Pacifico

Cartellini:

Calciatori:Verocai (4/4), Mannini (1/3); Borja (1/1)

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e serena. Spettatori 250.

Impianti sportivi de La Ghirada (Treviso), domenica 4 febbraio 2024

Serie A Elite Femminile, II giornata 2^ Fase

Benetton Treviso – Rugby Calvisano: 36-12 (22-12)

Marcatori: pt.: 6’ m. Mazzoleni (0-5); 13′ m. Beretta tr. Signorini (0-12); 16′ m. Este (5-12); 21′ m. Giacomazzo (10-12); 30′ m. Fent (15-12); 36′ m. Magatti tr. Magatti (22-12). st.: 2′ m. Este tr. Magatti (29-12); 30′ meta Agosta tr. Magatti (36-12).

Benetton Rugby Treviso: Menotti; Giacomazzo (26′ st Barattin), Magatti, Pellizzon, Agosta; Dall’Antonia (22′ st Lera), Campigotto (31′ st Zorzi); Giacomini, Tognon, Celli (34′ st Bacci); Segato, Este (16′ st Geissbuhler); Franco (22′ st Stocco), Fent (31′ st Sandron), Bottaro (34′ st Bado).

All.: Zani-Candiago

Rugby Calvisano: Pirpiliu; Marzocchi, Pasquali (31′ st Domeneghini), Moioli (22′ st Rossi), Saputo (3′ st Guerra); Romersa, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (C), Ramirez; Zazzera (22′ st Bonvicini), Signorini; Beretta, Costantini, Skofca. A disposizione: Lò.

All.: Pinna

Arb. Alice Torra (MI)

Calciatrici: Magatti (BEN) 3/6, Signorini (CAL) 1/2

Note: Pomeriggio soleggiato.

Roma, Domenica 04 Febbraio 2024:

Serie A Élite Femminile, II giornata II Fase

Unione Rugby Capitolina – Iveco Cus Torino Rugby: 20-19 (8-19)

Marcatori: pt.: 4’ m Luoni (0-5); 6’ p. Granzotto (3-5); 11’m Errichiello (8-5); 20’ m Zini tr Gronda (8-12); 40’ m Zini tr Gronda (8- 19) st.: 20’ m Granzotto tr Granzotto (15-19); 37’ m Negroni (20-19)

Unione Rugby Capitolina: Negroni; De Angelis (27’ st Trinca), Granzotto, Gizzi, Francolini (27’ st Grenon); Corbucci, Mastrangelo; Errichiello (38’ st Belleggia), Farina, Pietrini; Panfilo (27’ st Fiorenza), Cacciotti; Cittadini, Nobile (22’ st Serilli), Girotto (22’ st Albanese). A disposizione: Fiorucci, Marsili

All.: Amadio

Iveco Cus Torino Rugby: Pantaleoni; Toeschi, Bruno, Piva, Luoni; Gronda, Sacchi; Gai, Comazzi, Epifani; Tognoni, Zoboli; Salvatore, Hu, Zini. A disposizione: Repetto, Dambros Da Silva, Fulcini, Reverso, Di Guida

All.: Marshallsay

Arbitro: Maria Clotilde Benvenuti (Roma)

Cartellini: 12’ s.t. giallo Sacchi (Torino)

Calciatrici: Gronda (CUS Torino) (2/3) Granzotto (URC) (2/3)

Note: Pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni, circa 200 spettatori

