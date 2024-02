Presentata alla BIT di Milano la doppia sfida di Genova: Tricolori giovanili 2024 ed Europei Assoluti 2025 tra scherma e turismo

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 LA FIS ALLA “BIT DI MILANO 2024” – PRESENTATA LA DOPPIA SFIDA DI GENOVA

TRA SCHERMA E TURISMO: I TRICOLORI GIOVANILI DI QUEST’ANNO COME “TEST

EVENT” PER GLI EUROPEI 2025

MILANO – È stata la città di Genova ad aprire la tre giorni della

Federazione Italiana Scherma alla Borsa Internazionale del Turismo 2024

cominciata oggi a Milano. Nei saloni della BIT, infatti, è stato

presentato un doppio appuntamento che nel giro di un anno farà del

capoluogo ligure un punto di riferimento del movimento schermistico

prima nazionale e poi continentale: dal 24 al 26 maggio prossimi,

infatti, Genova ospiterà i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, che

fungeranno anche da Test Event per gli Europei Assoluti 2025, prima

grande kermesse internazionale per i Senior del nuovo Quadriennio

Olimpico dopo i Giochi di Parigi.

Le due manifestazioni sono calendarizzate nell’ambito dei programmi di

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e “Liguria 2025 Regione

Europea dello Sport”. Il primo step sarà presso il padiglione Jean

Nouvel con i Tricolori Under 17 e Under 20, rassegna da 650 atleti, con

relativi accompagnatori, con un indotto importante e funzione di prova

ufficiale per gli Europei Assoluti in programma a giugno 2025. Genova

sarà in quel caso il trampolino di lancio verso il nuovo quadriennio

olimpico in direzione Los Angeles 2028. Si contenderanno i 12 titoli

continentali circa 450 atleti appartenenti a 40 Paesi. Non solo

agonismo: il Comitato Organizzatore sta già operando in direzione del

coinvolgimento del mondo della Scuola, con l’ideazione di concorsi

d’idee e sono in fase di studio anche pacchetti turistici per abbinare

alla manifestazione sportiva la visita delle eccellenze culturali e

gastronomiche della città.

La scherma ligure è pronta ad affrontare le sfide importanti di questo

biennio dando seguito a un progetto nato nel dicembre 2021, con il

riconoscimento per Genova di City Partner della Federscherma, la

presentazione ufficiale della candidatura europea e l’assegnazione

avvenuta nel giugno 2022 durante il congresso della Confederazione

Europea di Antalya, in Turchia. Affiatamento, passione e forza di

volontà: sono le qualità del Comitato Organizzatore, presieduto

dall’imprenditore Giuseppe Costa e composto dai rappresentanti delle

società schermistiche locali.

Il Presidente federale Paolo Azzi, da La Nucia – in Spagna – dove è al

seguito della spedizione azzurrina ai Campionati del Mediterraneo Under

15 e Under 17, ha sottolineato: “_Genova è simbolo di tradizione e

certezza per la scherma italiana, una straordinaria vetrina per il

nostro Paese e il nostro movimento a livello internazionale. I

Campionati Italiani Cadetti e Giovani del prossimo maggio saranno un

test event importante in vista di un grande Europeo, in cui sono certo

che confermeremo a livello continentale la vocazione organizzativa che

da sempre fa dell’Italia una delle mete più apprezzate_”.

Per la FIS, in sala, ha introdotto l’evento il Consigliere federale

Alberto Ancarani: “_La sfida di Genova parte da lontano e rappresenta

per noi una garanzia di esperienza, efficienza e splendida ospitalità,

di cui potranno godere prima i nostri Under 17 e Under 20, con le loro

famiglie, per i Tricolori giovanili 2024, e poi tutta la scherma

continentale nell’Europeo del 2025. Riporteremo questa kermesse

internazionale così prestigiosa in Italia dopo 13 anni e siamo convinti

che sarà un giusto mix tra l’altissimo livello sportivo e l’abbraccio

del territorio a tutta la comunità schermistica d’Europa. Le sinergie in

atto, il coinvolgimento di così tante componenti, operative ed

entusiaste, faranno di questo Europeo un evento di cui essere orgogliosi

e soprattutto lasceranno qualcosa d’importante al territorio. Il senso

della nostra presenza alla BIT è proprio questo: esaltare lo scambio

virtuoso tra la scherma e le città che la ospitano_”.

Così Simona Ferro, Assessore regionale allo Sport: “_Il mondo della

scherma, da sempre fiore all’occhiello del nostro movimento sportivo ai

Giochi Olimpici e non solo, sarà uno straordinario alleato di Genova e

della Liguria per i prossimi due anni. Il cronoprogramma delle

iniziative di Federscherma sul nostro territorio si sposa alla

perfezione con quella continuità che le amministrazioni del territorio

sono riuscite a garantire con “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”

e “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. I Tricolori e gli Europei

porteranno in terra ligure più di 1.000 atleti: sono eventi di assoluta

rilevanza che vanno al di là del grande valore sportivo, viste le

importanti ricadute turistiche che porteranno nella nostra Regione_”.

“_Non c’è cornice migliore che quella offerta dalla BIT per presentare

questi due appuntamenti che vedranno la nostra città al centro della

scena schermistica italiana ed internazionale_ – ha detto l’assessore

allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo, Alessandra Bianchi -_.

I Campionati Italiani Cadetti e Giovani, che si inseriscono nel

palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e che vedranno

scendere in pedana le giovani promesse tricolori, saranno un gustoso

antipasto degli Europei Assoluti dell’anno successivo. Genova è pronta

ad accogliere atleti, allenatori, dirigenti ma anche familiari ed

appassionati che potranno scoprire la città e tutto ciò che ha da